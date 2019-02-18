本日日本：勁到裂呀！悟空出龜波新宿站爆牆

如果今日路過東京地下鐵丸之內線新宿站的地下行人通道，肯定會比其中一幅牆嚇一跳，事關牆身有3處疑似被硬物撞到凹晒，周邊仲有裂開晒的牆紋，似足打鬥漫畫中的戰鬥過後場景——如果你咁諗就啱喇，事關3個凹痕分別由《龍珠》的孫悟空、《One Piece》的路飛及《火影忍者》的漩渦鳴人所留低！



話說為慶祝《週刊少年Jump》創刊50周刊，啱啱推出了一隻對應Playstation 4、Xbox One及Steam的格鬥遊戲《JUMP FORCE》，而為了宣傳，有關方面竟然諗到以「少年JUMP英雄於現實世界開戰的話」為廣告主題，炮製了這個名為「JUMP HERO'S WALL」的廣告牆，3個凹位圖像分別呈現被悟空的龜波氣功、路飛的火拳槍及鳴人的螺旋丸擊中後的痕迹！而且3種必殺技各有不同的「傷痕」，龜波的牆紋碎成細細塊，火拳槍則大塊大塊裂開兼中間位置有個清晰火拳印，而螺旋丸則留下了漩渦般的牆紋，有睇開漫畫的讀者肯定會大讚當中的細緻心思。而這幅凹痕牆全長約15米，即日起至2月24日在新宿站地下行人通道登場。除了牆身過癮，今日下午4點至6點新宿、涉谷、品川、田町、池袋及新橋6個地方都會有關於「JUMP HERO'S WALL」的號外派發，確係夠晒諗頭呢！