牛油青檸果撻　唔使焗爐都整到！

2019年02月18日 19:00
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    青翠嫩綠的牛油果撻，清新怡人。（互聯網）

    愛整蛋糕或甜品的朋友，總會因為家中無位放焗爐而煩惱，幸好坊間有不少免焗食譜，依然能炮製出美味的甜點，好似IG@goodful就教大家製作免焗牛油果青檸批。用上杏仁、腰果和紅棗做餅底，放入攪拌時不要攪得太碎以保留口感。均勻地鋪在模具上時，可利用手或工具，將餅底壓實，經冷藏後便能定型，切餅時也不易碎掉。餡料方面，選用健康的牛油果配青檸，雪完顏色依然嫩綠搶眼，加入楓樹糖漿調味，酸酸甜甜開胃美味，最重要是做法簡單，造型亮麗，隨時整都無問題。
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    餅底材料：
    杏仁　1杯
    腰果　半杯
    去核紅棗　1杯
    椰絲　1/4杯
    奶　2湯匙
    雲呢拿油　1茶匙
    鹽　少許

    牛油果餡材料：
    牛油果　2個
    椰子牛油　3/4杯
    粟粉　2湯匙
    青檸皮　1個
    青檸汁　1杯
    楓樹糖漿　半杯
    椰奶　1/3杯
    雲呢拿油　1湯匙
    鹽　1/4茶匙

    其他材料：
    椰絲　適量
    油　少許

    做法：
    1.將餅底材料全部攪碎，在已掃油的模具上壓實，置雪櫃冷藏以定型。
    2.將「牛油果餡材料」以攪拌機打成蓉，倒在餅底上，掃至表面平滑。
    3.灑上椰絲，冷凍起碼3小時便完成。