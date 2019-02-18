牛油青檸果撻　唔使焗爐都整到！

愛整蛋糕或甜品的朋友，總會因為家中無位放焗爐而煩惱，幸好坊間有不少免焗食譜，依然能炮製出美味的甜點，好似IG@goodful就教大家製作免焗牛油果青檸批。用上杏仁、腰果和紅棗做餅底，放入攪拌時不要攪得太碎以保留口感。均勻地鋪在模具上時，可利用手或工具，將餅底壓實，經冷藏後便能定型，切餅時也不易碎掉。餡料方面，選用健康的牛油果配青檸，雪完顏色依然嫩綠搶眼，加入楓樹糖漿調味，酸酸甜甜開胃美味，最重要是做法簡單，造型亮麗，隨時整都無問題。

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餅底材料：

杏仁 1杯

腰果 半杯

去核紅棗 1杯

椰絲 1/4杯

奶 2湯匙

雲呢拿油 1茶匙

鹽 少許



牛油果餡材料：

牛油果 2個

椰子牛油 3/4杯

粟粉 2湯匙

青檸皮 1個

青檸汁 1杯

楓樹糖漿 半杯

椰奶 1/3杯

雲呢拿油 1湯匙

鹽 1/4茶匙



其他材料：

椰絲 適量

油 少許



做法：

1.將餅底材料全部攪碎，在已掃油的模具上壓實，置雪櫃冷藏以定型。

2.將「牛油果餡材料」以攪拌機打成蓉，倒在餅底上，掃至表面平滑。

3.灑上椰絲，冷凍起碼3小時便完成。