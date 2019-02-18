牛油青檸果撻 唔使焗爐都整到！
2019年02月18日 19:00
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青翠嫩綠的牛油果撻，清新怡人。（互聯網）
愛整蛋糕或甜品的朋友，總會因為家中無位放焗爐而煩惱，幸好坊間有不少免焗食譜，依然能炮製出美味的甜點，好似IG@goodful就教大家製作免焗牛油果青檸批。用上杏仁、腰果和紅棗做餅底，放入攪拌時不要攪得太碎以保留口感。均勻地鋪在模具上時，可利用手或工具，將餅底壓實，經冷藏後便能定型，切餅時也不易碎掉。餡料方面，選用健康的牛油果配青檸，雪完顏色依然嫩綠搶眼，加入楓樹糖漿調味，酸酸甜甜開胃美味，最重要是做法簡單，造型亮麗，隨時整都無問題。
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餅底材料：
杏仁 1杯
腰果 半杯
去核紅棗 1杯
椰絲 1/4杯
奶 2湯匙
雲呢拿油 1茶匙
鹽 少許
牛油果餡材料：
牛油果 2個
椰子牛油 3/4杯
粟粉 2湯匙
青檸皮 1個
青檸汁 1杯
楓樹糖漿 半杯
椰奶 1/3杯
雲呢拿油 1湯匙
鹽 1/4茶匙
其他材料：
椰絲 適量
油 少許
做法：
1.將餅底材料全部攪碎，在已掃油的模具上壓實，置雪櫃冷藏以定型。
2.將「牛油果餡材料」以攪拌機打成蓉，倒在餅底上，掃至表面平滑。
3.灑上椰絲，冷凍起碼3小時便完成。