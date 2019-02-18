開箱男︰重臨「細」界　Palm Phone

曾幾何時，Palm在PDA市場叱咤風雲，一部Palm Pilot拿在手絕對是身份象徵。然而汰弱留強是科技界永恒定律，再強的產品最後也難敵Smartphone浪潮。正當大家漸漸把它忘記，品牌最近卻推出新手機Palm Phone，即刻開箱睇吓！



Palm Phone最爆是外形，僅厚7.4mm、重62.5g，正面看只比八達通大少許，拎上手小巧的骰，放入化妝袋依然大把位剩！外形有點像迷你版iPhone的它，特別採用精製鋁合金作為中框架，有效提升耐用度，加上IP68防水防塵，適合戶外使用。而廠方更特別為它打造了多款專用配件，例如真皮掛繩保護套，以及由NBA球星Stephen Curry設計的手臂護套，「咖喱粉」要買！



手機如此小巧，屏幕順應「縮水」至3.3吋，解像度為1,280×720，並採用傳統粗邊框設計，視野無法與現時的全屏手機比較。只不過上網、睇戲效果尚可接受，而且有着IPS LCD面板的優點，可視角度頗高。當然細芒打字較辛苦，Gel了甲的女士們就要慢慢適應了。全機只有一顆實體電源鍵，靜音、Cap芒都要進入系統調校，不過此掣內建捷徑，雙擊即可打開相機或控制音量，用落又幾方便！



硬件方面，它只配備了S435八核心處理器及3GB RAM，跑分反映效能一般，打機未必夠力，但特製Android介面勝在清晰，而且按鍵大大個，不難操作！主鏡頭有1,200萬像素，輔有補光燈，而前置鏡頭也有800萬像素，支援美顏自拍，上鏡靚一靚！其他特別分唇還包括「生活模式」，可在屏幕關閉時阻隔來電及短訊，免受騷擾！



此機的缺點也好明顯，例如卡槽是單卡設計，無位放雙SIM或記憶卡；飛走3.5mm耳機孔，聽歌要用轉插或藍牙耳機，唔太方便！Palm Phone現正開售，用上純黑包裝，並附有USB連接線、三腳火牛、說明書及SIM卡針。售價約為三千元，坦白講唔算抵玩，但話晒昔日大牌兼超細部，拎出來已贏盡眼球。



規格表

制式︰GSM、WCDMA、LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 435八核心

記憶體︰3GB+32GB，不支援microSD卡

屏幕︰3.3吋IPS LCD (1,280×720解像度)

鏡頭︰(前置)800萬像素、(後置)1,200萬像素

對外連接︰802.11n、藍牙4.2、USB Type-C

電池容積︰800mAh

作業系統︰Android 8.1

體積︰96.6×50.6×7.4mm

重量︰62.5g