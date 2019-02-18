皮草設計大賽　發揮學生無限創意

為發掘及培育具潛質的新進香港設計師，香港毛皮業協會每年舉辦《香港皮草設計比賽》，鼓勵本地年輕設計師揮灑創意。今屆比賽主題是Amazing Nature，部分設計採用的自然元素包括極光及鯨魚等，亦有不少是色彩繽紛並運用立體剪裁，打破皮草服飾一貫的深沉及素色設計。



冠軍作品由香港理工大學紡織及製衣學系學生歐智業奪得，他以實驗室色彩鮮艷的化學用料為設計靈感，大衣以貂皮為原料，選用奪目的鮮紅、鮮藍、嫩綠等色彩，令造型更年輕時尚。亞軍得主是香港知專學生鍾麗柔，所設計的兩件大衣以鯨魚為設計靈感，仿其身上的紋理、結構及動態為設計元素，其中一件大衣兩袖用上羽絨為材料，可拆除的設計，配搭靈活。季軍作品同樣是來自香港知專的吳亮賢，他以破格大膽的螢光色調及拼貼手法，帶出藝術瘋狂及熱誠，以及冒險精神。冠軍及亞軍將獲保送往歐洲設計之都丹麥哥本哈根，而季軍得獎者則獲保送往加拿大多倫多，3位同學均會接受短期的皮草設計課程，進一步了解毛皮業的專業知識及提升設計水平。