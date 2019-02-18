生活夜校：大河劇《韋駄天》 劇名點解？

如你睇開日劇的話，對由NHK拍攝每年播放一套的大河劇應該不會陌生，而今個年度大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》剛剛開播不久，以兩條時間軸，分別描寫第一位代表日本參加奧運馬拉松的長跑好手金栗四三，及日本首次主辦奧運的故事，雖然剛開播時收視不算太好，但拍攝手法輕鬆有趣，相信能慢慢吸引到對這兩段歷史有興趣的朋友。



至於片名《韋駄天》到底點解？原來很多人都不知道，其實韋駄天是佛教的守護神之一，專門負責守衛寺廟安全，傳說某日有妖魔鬼怪偷走了佛舍利，韋駄天立即追出，由於韋駄天跑得極快，最後終於將佛舍利奪回，從此日本人就將跑得快的飛毛腿稱為《韋駄天》。而大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》中的韋駄天就是第一位代表日本參加奧運馬拉松的長跑好手金栗四三。



金栗四三是日本長跑運動員，被稱為「日本馬拉松之父」，亦是第一位代表日本參加奧運馬拉松的日本運動員。大家去開大阪道頓堀，應該不會錯過那面「固力果跑手」的巨型霓虹，原來與金栗四三都有關係，這個霓虹廣告創立於1935年，起初固力果糖果盒上的印了一段「一粒三百米突」的文字，意思是一顆糖果的卡路里足夠用來跑步300公尺，所以才來以跑手來做商標，傳說初代跑手的臉型消瘦，不太討好，後來固力果公司參考真實人物改版，金栗四三就是其中一個參考人物。