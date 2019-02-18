【決性11點】女友喜好成日變

冇女友嘅男人，煩，有女友嘅男人，同樣相當煩，好似呢位男網民咁，遇着個性喜好朝令夕改嘅女友，每次親熱都勞心勞力。呢位男網民早前喺網上訴苦，話女友變幻莫測嘅喜好令佢好煩惱。佢解釋：「我女友啲嘢成日一時一樣，有次我同佢做時，佢要咁做，話咁樣好High，點知下次我哋爆房時，佢就鬧我做咁做，話咁唔舒服。有次佢話想玩Cosplay，等我準備晒啲衫畀佢，佢又話我好變態。再嚟有次佢話想車震，跟手我買咗車後佢又Say No。你話呢種女友係咪好煩先！」



網友神回應：



爆乳拆彈：其實你女友係咪有多重人格㗎？如果唔係點解一時一樣嘅呢？或者你應該每次都錄咗佢音，等佢知道自己一時一樣，會令人相當困擾。



人人都識：我唔覺得煩喎，反而覺得好有情趣。你諗吓，如果佢唔係五時花六時變嘅話，你嘅性生活又點會咁精彩先？做人要知足囉。



蘇珊有話：我反而覺得你女友應該係冇乜安全感，先至會出現咁嘅情況。其實你哋嘅相處係咪有乜嘢問題，先至會令佢覺得要不繼變化，先至可以吸引到你注意呢？



柱狀物：咁嘅啪啪啪生活真係夠晒精彩，做乜你唔識得欣賞呀？佢願意同你玩呢樣又玩嗰樣，感覺每次都好新奇呀。不過無啦啦買架車又真係幾傷嘅。