街裏愛人一對對---元宵節估歌仔

2019年02月19日 08:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    今天要估這首歌，好像有點殘忍，但同時也想告訴大家，兩個人的生活不會永遠飲糖水，有時候還是要面對低潮，但最重要是共同面對、携手渡過。（設計圖片〉

    剛剛過完顛沛流離的2月14，以為可以舒一口氣，Sorry啊！今日是農曆正月十五元宵節，也是中國的情人節，真係一波未平一波又起，當然以慶祝氣氛來計，元宵佳節是沒有西方情人節那麼勞師動眾、大張旗鼓，不過眼見「街裏愛人一對對」，如果心理質素正處於「弱狀態」，又難免身心俱疲，猶其有些麻甩佬將慶祝那條Curve拉到天咁高，教一眾巴打絲打情何以堪？話說情人節，謝安琪（Kay）個老公張繼聰，竟然於尖沙咀海旁借了人家Busking支結他，即興自彈自唱張學友的《每天愛你多一些》，你說是不是太過分！今日的答案，正是收了這一份甜到牙痺的大禮的女主角謝安琪主唱的《愁人節》。

    還記得Kay初出道時連牙箍都未除，縱然唱功不錯而出道作品《姿色份子》也言之有物，但不亮麗的外形令她受到冷待，而最爆炸是出道一年多後，Kay便與當時同是新人的張繼聰結婚，更因為懷孕而暫別樂壇，彼時Kay因為第二張專輯內的《愁人節》而嶄露頭角，也開始在頒獎禮上得到獎項，但她卻要結婚了，加上起步之初，張繼聰在樂壇的成績的確未如Kay，外界反應可說非常Mean爆，甚至以「廢柴」來形容張，令人對這段婚姻相當不看好，不過Kay卻展現出對張百分百有信心，更認為是外界未見識其才華而已，正因為太太的信任，張繼聰後來決定先放下音樂人的身份，改而以他另一張刀——「戲劇」在娛樂圈發展，他於2012年成為大台演員，首部作品是與演藝學院的同學王祖藍合作的《老表，你好嘢！》，劇集受歡迎，觀眾也開始欣賞及接受張繼聰，與此同時，Kay卻受着連申負面新聞困擾，再加上健康問題，出現了事業上的低潮期，此時此刻輪到張經常為太太發聲，也會在社交網絡發表一些維護太太的言論，本來不為外間受落的夫婦形象，終能從各種反對聲音中走出自己的小徑來。

    回頭說說令Kay獲得「平民天后」這封號的決定性歌曲《愁人節》，歌名雖借情人節發揮，但歌曲主題其實是以露宿者的角度出發，感慨於大時大節倍感孤獨悲哀，也道出了社會的實況，這種題材的確有異於本地大部分歌手(猶其是女歌手)的選擇，貫徹Kay由出道以來不止滿足於演繹大路情歌的糖衣風格，而歌詞中一句「街裏愛人一對對」更可說是本地單身人士最早喜歡使用的Hastag之一，非常真實又傷感，貼切得如吃了雙重Wasbai般「貢鼻」流淚，陰功！說到這裏，各位姊妹，你看到Kay由最初近乎一無所有已經對丈夫投以萬二分支持的強大小宇宙嗎？真箇達到「千夫所指裏誰理登不登對 仍挽手歷盡在世間興衰」的天梯境界，所以今時今日，Kay不時得到丈夫的核彈式甜蜜攻勢，可說是她值得擁有，但就在今天元宵節，大家可以自省一下，你有做到Kay的十分一境界嗎？如果沒有，那又怎會得到張繼聰式的回報呢？與其臨淵羨魚，不如退而結網，好好愛護你的另一半，為對方做最強的後盾，也要做為對方擋子彈如美國隊長那無堅不摧的那張盾牌。


    《愁人節》
    作曲、作詞：周博賢
    主唱：謝安琪

    手腳冰冷的　筋竭衰老的　晚間借宿於街角的　
    對佳節有否興趣？
    失去依靠的　早晚空肚的　猛火裏丟失所有的
    誰又來問暖一句？

    大節日裏　願望有伴侶　但在你身邊是誰？
    獨個面對　疾病與藥水　渾沌裏煙花迷醉

    街裏愛人一對對　互送鮮花千杯不醉
    你的惡運繼續追　無人扶持行前行後也失據
    呆呆張開一張嘴　無緣故會滲眼淚～Hey
    對你哪有節日會記敍？　別活在夢幻裏

    需要溫暖的　苦惱生計的　與遭到威逼欺壓的
    有啥會引起興趣？
    失去工作的　不再堅壯的　與一眾朝不保晚的
    期望誰問津一句？

    在節日裏　但願有伴侶　現實你身邊是誰？
    愈去面對　愈是往下推　獨自對天鬧情緒

    街裏愛人一對對　互送鮮花千杯不醉
    你的惡運繼續追　無人扶持行前行後也失據
    呆呆張開一張嘴　無緣故會滲眼淚～Hey
    世界哪有節日可嘉許　紓災解困萬歲？

    普世歡醉　燃狂熱情緒
    盡力購物尋趣　你卻沒有睡
    進駐垃圾場裏　吃過夜的餅乾碎～Wow

    佳節眾人一對對　互送鮮花心意祝福句
    你總只靠兩條腿　到處去看哪裏有個家歸去
    呆呆張開一張嘴　無緣故也會恐懼～Hey
    盼會有個節日可嘉許　紓災解困萬歲

    衣着矜貴的　溫暖飽滿的　與身處福中不覺的
    這天你有否興趣　聽他訴苦幾句？

    聽歌時間：https://bit.ly/2NbWocE