街裏愛人一對對---元宵節估歌仔

剛剛過完顛沛流離的2月14，以為可以舒一口氣，Sorry啊！今日是農曆正月十五元宵節，也是中國的情人節，真係一波未平一波又起，當然以慶祝氣氛來計，元宵佳節是沒有西方情人節那麼勞師動眾、大張旗鼓，不過眼見「街裏愛人一對對」，如果心理質素正處於「弱狀態」，又難免身心俱疲，猶其有些麻甩佬將慶祝那條Curve拉到天咁高，教一眾巴打絲打情何以堪？話說情人節，謝安琪（Kay）個老公張繼聰，竟然於尖沙咀海旁借了人家Busking支結他，即興自彈自唱張學友的《每天愛你多一些》，你說是不是太過分！今日的答案，正是收了這一份甜到牙痺的大禮的女主角謝安琪主唱的《愁人節》。



還記得Kay初出道時連牙箍都未除，縱然唱功不錯而出道作品《姿色份子》也言之有物，但不亮麗的外形令她受到冷待，而最爆炸是出道一年多後，Kay便與當時同是新人的張繼聰結婚，更因為懷孕而暫別樂壇，彼時Kay因為第二張專輯內的《愁人節》而嶄露頭角，也開始在頒獎禮上得到獎項，但她卻要結婚了，加上起步之初，張繼聰在樂壇的成績的確未如Kay，外界反應可說非常Mean爆，甚至以「廢柴」來形容張，令人對這段婚姻相當不看好，不過Kay卻展現出對張百分百有信心，更認為是外界未見識其才華而已，正因為太太的信任，張繼聰後來決定先放下音樂人的身份，改而以他另一張刀——「戲劇」在娛樂圈發展，他於2012年成為大台演員，首部作品是與演藝學院的同學王祖藍合作的《老表，你好嘢！》，劇集受歡迎，觀眾也開始欣賞及接受張繼聰，與此同時，Kay卻受着連申負面新聞困擾，再加上健康問題，出現了事業上的低潮期，此時此刻輪到張經常為太太發聲，也會在社交網絡發表一些維護太太的言論，本來不為外間受落的夫婦形象，終能從各種反對聲音中走出自己的小徑來。



回頭說說令Kay獲得「平民天后」這封號的決定性歌曲《愁人節》，歌名雖借情人節發揮，但歌曲主題其實是以露宿者的角度出發，感慨於大時大節倍感孤獨悲哀，也道出了社會的實況，這種題材的確有異於本地大部分歌手(猶其是女歌手)的選擇，貫徹Kay由出道以來不止滿足於演繹大路情歌的糖衣風格，而歌詞中一句「街裏愛人一對對」更可說是本地單身人士最早喜歡使用的Hastag之一，非常真實又傷感，貼切得如吃了雙重Wasbai般「貢鼻」流淚，陰功！說到這裏，各位姊妹，你看到Kay由最初近乎一無所有已經對丈夫投以萬二分支持的強大小宇宙嗎？真箇達到「千夫所指裏誰理登不登對 仍挽手歷盡在世間興衰」的天梯境界，所以今時今日，Kay不時得到丈夫的核彈式甜蜜攻勢，可說是她值得擁有，但就在今天元宵節，大家可以自省一下，你有做到Kay的十分一境界嗎？如果沒有，那又怎會得到張繼聰式的回報呢？與其臨淵羨魚，不如退而結網，好好愛護你的另一半，為對方做最強的後盾，也要做為對方擋子彈如美國隊長那無堅不摧的那張盾牌。





《愁人節》

作曲、作詞：周博賢

主唱：謝安琪



手腳冰冷的 筋竭衰老的 晚間借宿於街角的

對佳節有否興趣？

失去依靠的 早晚空肚的 猛火裏丟失所有的

誰又來問暖一句？



大節日裏 願望有伴侶 但在你身邊是誰？

獨個面對 疾病與藥水 渾沌裏煙花迷醉



街裏愛人一對對 互送鮮花千杯不醉

你的惡運繼續追 無人扶持行前行後也失據

呆呆張開一張嘴 無緣故會滲眼淚～Hey

對你哪有節日會記敍？ 別活在夢幻裏



需要溫暖的 苦惱生計的 與遭到威逼欺壓的

有啥會引起興趣？

失去工作的 不再堅壯的 與一眾朝不保晚的

期望誰問津一句？



在節日裏 但願有伴侶 現實你身邊是誰？

愈去面對 愈是往下推 獨自對天鬧情緒



街裏愛人一對對 互送鮮花千杯不醉

你的惡運繼續追 無人扶持行前行後也失據

呆呆張開一張嘴 無緣故會滲眼淚～Hey

世界哪有節日可嘉許 紓災解困萬歲？



普世歡醉 燃狂熱情緒

盡力購物尋趣 你卻沒有睡

進駐垃圾場裏 吃過夜的餅乾碎～Wow



佳節眾人一對對 互送鮮花心意祝福句

你總只靠兩條腿 到處去看哪裏有個家歸去

呆呆張開一張嘴 無緣故也會恐懼～Hey

盼會有個節日可嘉許 紓災解困萬歲



衣着矜貴的 溫暖飽滿的 與身處福中不覺的

這天你有否興趣 聽他訴苦幾句？



聽歌時間：https://bit.ly/2NbWocE



