浪琴表香港馬術大師賽揭幕戰–亞洲國際博覽館盃　香港代表梁巧羚亮相

有室內馬術大滿貫之稱的「浪琴表香港馬術大師賽」一連三日於亞洲國際博覽館（亞博館）舉行，並由「亞洲國際博覽館盃」賽事揭開序幕。



參與競賽的 21 位騎手和馬匹需按指定路線，在限時內跨越多個 1 米 45 高的障礙，過 程中如有失誤或超時都會被扣分。賽事不單考驗騎手技術，還講求與馬匹的合拍程度。

比賽最終由同樣在上屆賽事勝出、意大利的 Emanuele Gaudiano，以 55 秒 93 奪冠。 荷蘭的 Gerco Schröder 和英國的 Laura Renwick，則分別獲得第二和第三名。第三度 出戰馬術大師賽的梁巧羚亦有參與這項比賽，並以 69 秒 19 完成賽事。亞博館行政總 裁陳芳盈向得獎者頒發獎項。



「浪琴表馬術大師賽」已經連續七年落戶亞博館，超過 20 萬平方呎的五星級馬術場地 除了充分利用場館無柱式特高樓底設計外，亦合乎國際標準賽事要求。場內設有多個 區域，包括馬廄、國際標準比賽及練習場地、高級餐飲區和奢華購物藝術區等等。



為了讓活動順利舉行，場地的多項細節亦經特別設計及安排。例如工作人員會定時在 沙圈內灑水及鋪墊特別物料，減少塵土飛揚，確保在旁享用餐飲的嘉賓不受影響；亦 會實時監察空氣質素，加上在通風口作特別處理，確保場館空氣質素，保障馬匹健康。 另外，場內燈光亦會適時調節，讓馬匹感到舒適，以最佳狀態出賽。



延續過往精彩活動，「浪琴表馬術大師賽」今年繼續有「亞洲馬術週」，讓業界深入 交流經驗和心得。同場的「駿雅名薈」，不單可以近距離觀看馬匹熱身情況，還有多個國際 奢華品牌、知名美饌餐廳進駐，讓入場人士享受升級博覽體驗。



大賽亦設馬術項目盛裝舞步表演，表演的騎手包括去年八月於亞運會，為香港奪得首 面亞運馬術金牌的蕭穎瑩，她將會和馬匹「馬會縱橫」一同亮相，是首次在香港表演 奪冠動作，屆時入場人士將有機會一睹他們的風采。