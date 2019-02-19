Range Rover Velar　愈方愈型

Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition擁有 Velar車系有史以來最強悍的V8機械增壓動力設定。（互聯網）

Land Rover為Range Rover Velar車系推出全新、以強悍性能掛帥的SVAutobiography Dynamic Edition。廠方還表示，此車只會限時生產一年。



全新Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition由品牌旗下高性能部門Special Vehicle Operations操刀設計及調校，面罩、大型進氣口、頭冚，尾門及左右四出矩形大尾喉均採用全新設計，並標準配備21吋鍛造合金輪圈（另提供22吋供選配）。



動力方面將搭載5.0L V8機械增壓引擎及八前速波箱，最大馬力及扭力分別達550ps及680Nm，0-100km/h 只需4.5秒，極速被電子鎖定為274km/h。煞車系統則換上前四活塞煞車卡鉗搭配前 395mm 的碟盤，成就更強悍的制動力。