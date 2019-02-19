IB攻略：GCSE 同 IGCSE 有咩分別？

香港DSE考試出名難，所以有唔少家長都搵我哋問吓有咩方法可以避開DSE。其中一個最多家長問嘅就係GCSE同IGCSE嘅分別。IBDP預科課程就好似舊時中學最後兩年，考完會考讀嘅。但係讀IBDP之前同學可以讀MYP（Middle Year Program），或者GCSE，IGCSE課程。家長最混淆嘅就係GCSE同IGCSE嘅分別。



香港學生不可考GCSE

GCSE嘅長寫係General Certificate of Secondary Education，級別屬於中等教學，香港學生有冇讀？答案係冇嘅。因為依個課程係只屬於英國學生，所以香港學生一定要報讀嘅係IGCSE課程。



IGCSE為國際學生而設

IGCSE課程嘅「I」 字意指International，顧名思義即係為國際考生而設。GCSE呢個系統係由英國設計，梗係保障番本地學生，所以IGCSE國際課程普遍比GCSE深，考試題目亦都較難，所以同學千祈唔好操錯卷。



IGCSE考試局有不同

英國考試好興唔同考試局，例如筆者之前講到英國A LEVEL有OCR、AQA、EDEXCEL課程。IGCSE亦都唔例外，主要有兩個考試局，一個係PEARSON EDEXCEL；另一個係CAMBRIDGE ASSESMENT INTERNATIONAL EDUCATION。



兩者有咩唔同？首先考試時間唔同，Edexcel就係逢5-6月同1-2月考試，而Cambridge就係5-6月同10-11月。兩者同樣可以銜接英國GCE或IB課程。有冇話考邊個好啲？其實好睇間學校揀咗邊個考試局，英文多數就CIE Board （Cambridge），而數學就多數Edexcel，所以兩個考試局同樣都係世界認可。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣