三界五行：【馬】一馬當先　運勢強勁

生肖屬馬的人，今年運勢相當好，與太歲相安無事。流年命盤有「紫微」、「龍德」、「祿勳」、「地解」、「天厄」、「暴敗」，氣場相當強盛，應該好好把握良機，一馬當先，天馬行空。



「紫微」是眾星之首，逢凶化吉，遇吉添喜，「紫微」入午宮，如日方中，正能量倍增。「龍德」帶來良好人緣，有上司、長輩的提攜，有朋輩、同儕的配合，有下屬的擁戴，事半功倍，而且龍與馬是很好的組合，在新的一年，龍馬精神，勇往直前。「祿勳」是福祿、功勳，是勤奮拚搏的結果，祿與馬，也是很好的組合，祿馬交馳，在占星學預兆官運、學業、事業都得心應手。「地解」可以化解地上的災煞。



「紫微」、「龍德」是天時，「地解」是地利，「祿勳」是人和，屬馬的人在新的一年裏，齊備成功的天時、地利、人和三大要素，如果不好好努力，就是對不起天地，對不起自己，對不起一切愛護、擁護你的人。



「天厄」與「暴敗」雖然是不容小覷的凶星，但只要把握時機，利用強勢去壯大自己，就可以達到「正氣足，邪氣難以入侵」的境界，是顯淺的「邪不勝正」道理，而且知己知彼，百戰百勝，不妨了解一下這兩顆凶星的特質。「天厄」是天災，包括天災、無妄之災，以及流行疾病、天氣惡劣帶來的傷害和損失。「暴敗」是遭到突如其來的襲擊，令名譽、地位、財富、健康蒙受意想不到的損失。（馬之一）



方向宇