卡樂B新出即叮薯片，味道竟然……

鍾意食袋裝薯片的朋友，除了追求香口夠脆厚身調味外，有冇諗過可以有更多要求？例如打開包裝袋可以食到熱辣辣香噴噴薯片！唔好以為我發緊夢，事關卡樂B（Calbee）今日啱啱推出FamilyMart限定的全新即叮薯片レンジdeポテリッチ（Range de Poterich）濃厚牛油醬油味，特色係包裝袋乃特製的微波爐對應袋，只要將袋身打開2厘米左右作為蒸氣出口，便可連包裝放入爐內，再以500/600W加熱40秒即可享用！



有日本網友好神心，於今朝晨早撲去入貨，話行咗三間FamilyMart先買到，並搞鬼地試食叮前叮後的分別，佢話未叮前薯片上的牛油似放咗入雪櫃的狀態，入口只有鹹味；而叮熱後當堂大大提升呢，熱辣辣唔在講，仲要有陣陣媲美戲院爆谷的濃郁牛油香味！再加上醬油的鹹香，味道充滿層次。



不過佢就話薯片約5分鐘就會攤凍，醬油味會變濃而牛油味會變淡，所以要趁熱食喎！除了濃厚牛油醬油味，3月12日同系列會推出Pizza Potato味道，賣點係比市面其他同款口味多25%芝士，當叮完後可以想像芝士香味有幾咁吸引！レンジdeポテリッチ濃厚牛油醬油味每包售152日圓，稍後登場的Pizza Potato味售173日圓，去開日本買來自用或做手信都冇得頂呀。

網址：http://www.calbee.co.jp/

