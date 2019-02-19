用匙羹都食到的闊條麵　

濃厚番茄醬配闊條麵（Lasagna），可謂最佳配搭，IG@the_buddhist_chef利用這個基本組合，炮製純素版的出品。除了洋葱和青椒，還加入了印尼的Tempeh，中文又叫天貝或黃豆餅，是當地一種發酵食物，亦是傳統素肉，利用黃豆發酵而成，質感結實，煎、炒、煮、炸都適合。將所有材料和番茄醬及蔬菜湯煮滾，就可加入人撕成小塊的Lasagna煮熟，見麵條變軟和收汁就完成。這款素食版的闊條麵，加入香料和紅辣椒碎，味道濃郁辛香，加上進食方便，小朋友拎匙羹都可以大啖吃，唔怕食到醬汁四散，相當企理。

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材料：

橄欖油 2湯匙

洋葱粒 1個

青椒塊 1個

蒜蓉 2瓣

Tempeh粒 240克

乾牛至 1湯匙

乾羅勒碎 1湯匙

乾紅辣椒碎 1/4茶匙

蔗糖 2湯匙

鹽 1/2茶匙

黑胡椒碎 少許

番茄醬 500毫升

蔬菜湯 500毫升

Lasagna 150克



做法：

1.燒熱油，炒香洋葱、青椒、蒜蓉。

2.加Tempeh粒、乾牛至、乾羅勒碎、乾紅辣椒碎煮勻。

3.加蔬菜湯煮滾，放入撕成小塊的Lasagna，煮至麵塊變熟和收汁便成。