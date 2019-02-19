大健事：細路高啲又醒啲？健康早餐好重要

香港人生活節奏急速，連帶學童的生活亦跟時間競賽，每天早上要極速刷牙、換校服，有時候甚至為了趕出門口而沒有時間進食早餐，父母可別遺忘，不吃早餐會影響小朋友有機會影響腦部發展，更重要還會影響發育情況，想小朋友高一點又精叻一點，一頓營養豐富的健康早餐，實在必不可少呢！



【起床後需要進食】

註冊營養師詹佩鳳（Katrina）指出，一般小朋友如晚上9時睡覺，早上6時半起床，起床後身體便需要進食適量的食物，特別是碳水化合物中的複合碳水化合物，即全穀物，如全麥麵包、全麥穀物等，藉以維持血糖水平以作腦部的能源，當腦部有足夠的能源，才可以正常地運作，相反如果起床後沒有進食適量的食物，腦部便會缺乏能源，影響集中力。



此外，長期不吃早餐，亦有機會影響學童發育，一般常見的表徵包括過瘦、影響青春期的高度增長、甚至腦部發展，另外，也有學童於小息時間過度肚餓，而吃了過量不健康的食物，如魚蛋、燒賣、炸薯條等，長期會引致肥胖。值得一提，由於小朋友胃部一般仍然較細，所以適宜少吃多餐，幫助消化，尤其是偏瘦、食量較少的小朋友，一定要吃早餐，這能有助吸取足夠的營養素。



【高脂肪引致肥胖】

既然早餐對人體健康極為重要，那怎樣才算是一份健康的早餐呢？Katrina認為早餐要蘊含五穀類、蛋白質及少許脂肪，例如雞蛋三文治、花生醬窩夫、全麥饅頭等，另外建議加入奶類，如低脂奶、豆奶、芝士、乳酪等，因為午、晚餐比較少機會吃到，然而每天的建議攝取量是2份，1份相等於1杯奶、1片高鈣低脂芝士、1杯高鈣低脂乳酪，因此父母可考慮於學童早餐中加入，例如星期一是全麥饅頭配高鈣低糖豆奶、星期二是多穀物粟米片配低脂奶、星期三是花生醬全麥三文治配低脂奶、星期四是紫菜銀魚蛋花湯烏冬、星期五是牛油果番茄芝士全麥三文治。



為求方便、快捷，不少父母會選擇即食麵包、蛋糕作為學童早餐，Katrina指適量及適當的選擇是可以的，例如全麥麵包、提子麥包、鹹餐包、饅頭等，可以每天進食，而忌廉包、炸包、忌廉蛋糕、冬甩等，因為擁有較高脂肪，長期每天食用會引致肥胖。至於較不健康的款式，如紙包蛋糕、卷蛋、菠蘿包等，則宜一星期一次，父母可按小朋友喜好，一星期自選一款這類食物作早餐，因過分壓抑反而會有反效果。