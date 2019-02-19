【小學雞燈謎】你唔係唔識答呀？

今日元宵佳節，傳統上都會賞花燈猜燈謎，咩話？返工個腦死咗咁多細胞，仲要猜燈謎咁傷神？OK OK,不如同大家玩下無聊搞笑IQ題，唔使好用腦，小學雞都識，唔信你問下啲小學雞識唔識答啦！

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大自然篇

1.點解花最鍾意參加冬季運動會？



2.咩生物玩桌球最叻？



3.花邊個部分最唔忙？



4.食咩昆蟲就唔會肥？



5.豹最鍾意聞人類嘅衣服係咩？



【答案】

1.因為花「識」溜冰

2.鷹，英「識」桌球 (英式桌球)

3.葉(葉得閒/葉德嫻) 編按：識答呢條證明你年紀都....

4.蟻 (食蟻獸/食蟻瘦)大家唔好亂試呀！

5.底褲 (豹聞底褲/ 豹紋底褲)

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港式至爛Gag

1.流星花園主題曲係「流星雨」，咁淘大花園嘅主題曲係？



2.張崇基同張崇德個阿哥叫咩名？



3.邊個女歌星個仔唔掂得？



4.點解軍曹Keroro一見到綠色嘢就會打落去？

(tips: 猜童話故事/電影戲名)



5.美國個細佬係邊個？



6.究竟益力多係咩味呢？



7.做人有咩慘過食屎？



【答案】

1.陶大宇 (陶大雨)

2.張崇肯 (肯、德、基)

3.謝安琪 (kay個仔/ K仔)

4.綠野仙蹤 (見到綠色嘅嘢就樁落去)

5.USB (US「A」之後咪就係「B」囉)

6.你今日飲左未

7.食兩舊屎