【小學雞燈謎】你唔係唔識答呀？
2019年02月19日 17:30
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【小學雞燈謎】你唔係唔識答呀？
今日元宵佳節，傳統上都會賞花燈猜燈謎，咩話？返工個腦死咗咁多細胞，仲要猜燈謎咁傷神？OK OK,不如同大家玩下無聊搞笑IQ題，唔使好用腦，小學雞都識，唔信你問下啲小學雞識唔識答啦！
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大自然篇
1.點解花最鍾意參加冬季運動會？
2.咩生物玩桌球最叻？
3.花邊個部分最唔忙？
4.食咩昆蟲就唔會肥？
5.豹最鍾意聞人類嘅衣服係咩？
【答案】
1.因為花「識」溜冰
2.鷹，英「識」桌球 (英式桌球)
3.葉(葉得閒/葉德嫻) 編按：識答呢條證明你年紀都....
4.蟻 (食蟻獸/食蟻瘦)大家唔好亂試呀！
5.底褲 (豹聞底褲/ 豹紋底褲)
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港式至爛Gag
1.流星花園主題曲係「流星雨」，咁淘大花園嘅主題曲係？
2.張崇基同張崇德個阿哥叫咩名？
3.邊個女歌星個仔唔掂得？
4.點解軍曹Keroro一見到綠色嘢就會打落去？
(tips: 猜童話故事/電影戲名)
5.美國個細佬係邊個？
6.究竟益力多係咩味呢？
7.做人有咩慘過食屎？
【答案】
1.陶大宇 (陶大雨)
2.張崇肯 (肯、德、基)
3.謝安琪 (kay個仔/ K仔)
4.綠野仙蹤 (見到綠色嘅嘢就樁落去)
5.USB (US「A」之後咪就係「B」囉)
6.你今日飲左未
7.食兩舊屎