香港唯一代表「柏斯管樂團」　為「星光耀香港」2019 全國校園綜藝盛典掀序幕

「星光耀香港」2019 全國校園綜藝盛典日前假香港伊利沙伯體育館隆重舉行，這個國家級盛事已踏入40 屆，開創內地連接香港活動的先河，成為內地登上中華人民共和國中央人民政府網站的香港青少年交流活動。柏斯管樂團是唯一代表香港的演出團體，於開場為大家帶來精彩的演奏，為活動揭開序幕。



「星光耀香港」2019 全國校園綜藝盛典日

前假香港伊利沙伯體育館隆重舉行，這個國家級盛事已踏入40 屆，開創內地連接香港活動的先河，成為內地登上中華人民共和國中央人民政府網站的香港青少年交流活動。柏斯管樂團是唯一代表香港的演出團體，於開場為大家帶來精彩的演奏，為活動揭開序幕。



國家級表演 團員從中學習

為了今次的演出，團員用心練習，務求盡善盡美，大家都很感謝柏斯給予這個機會，讓他們能夠吸收大型演出經驗。樂團自成立至今，曾於2015 獲得「臺灣國際管樂節管樂菁英大賽」公開組銀獎，並參與了不少公開音樂活動，當中包括亞太管樂節、第七屆鹿兒島亞洲青年藝術節、臺北國際管樂藝術節、澳門國際音樂節、管樂繽紛，獲得各界人士一致好評及讚賞。表演小號的史家名說：「我們逢星期五有例行練習，團員亦會回家練習，有柏斯提供這麼好的場地，並提供充足的資源，實在非常感恩。」而表演長笛的林俊逸認為，可以參與一個如此大型的演出，感到十分榮幸，要多謝柏斯琴行給予演出機會，令技術得以提升。年紀只得9 歲的廖栩賢負責次中音號，經過今次演出，他體會到大家都要有團隊精神，才可以演奏到一首完美的歌給觀眾欣賞。



中港青少年同台 文藝交流

主持人介紹一眾香港及內地的嘉賓及評審，包括北京高占祥文化藝術基金會副理事長郭徽、全國青少年文藝匯演籌委會主席周永勤區議員、柏斯音樂集團總裁吳雅玲等等。全國青少年文藝匯演籌委會主席周永勤區議員表示，活動至今已舉辦了20年，在香港舉辦了40 次，有來自全國31 個省市，包括香港在內的青少年和兒童可以同場較勁，透過文化藝術的綜藝匯演令到大家彼此欣賞，從而建立共融及友誼。周議員特別稱讚柏斯管樂團的水準：「去年開始，我們邀請柏斯琴行參加一個一帶一路沿線國家青少年文藝表演交流的活動，名為『歡動北京』，沿線有十多個國家，每個國家一隊青少年。

管樂團夥拍長江鋼琴一連十多天在北京及大連表演及交流，一直保持士氣高昂，表現專業。」柏斯管樂團憑藉豐富表演經驗，表演時遇到問題時亦臨危不亂，臨場發揮出色，故獲得「天團」美譽。柏斯管樂團感謝柏斯安排樂團參與今次活動，讓大眾認識管樂，並向興趣學習管樂的青少年展現為柏斯持續提供表演平台的強大能力，希望更多人有意參與管樂演奏。