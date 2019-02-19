本日日本：土屋太鳳搭Laview 閃遊姆明公園

有睇開日劇的朋友，都知道土屋太鳳這位當紮姐仔呢期好吃香，除了劇集密密拍之外，亦獲得唔少廣告商的青睞，西武鐵道正係其一。而啱啱該鐵道公司便搵土屋拍咗「飯能之休日篇」及「新型特急篇」兩條全新廣告片，當中前者便有不少話題亮點！只見土屋拍住兩位友人（由森田望智及北原帆夏飾演），率先乘搭將於3月16日運行的新型特急列車Laview，該列車被喻為西武的新世代旗艦車，車頭採用前所未見的呈球狀設計，結合科幻味道的銀色車身，單單外觀一早已成為了網友熱話，而土屋在廣告中更於車廂又唱又跳，讓人一窺列車充滿萌味的黃色座椅呢！



該列車行駛池袋線及西武秋父線，她們於當中的飯能站落車，當然要順道參觀當地的特色景點，包括有剛於上年11月開幕的Metsä Village餐點及休閒區部分，不過更令人感到驚喜的是，土屋前往了3月16日才開幕的Moomin Valley Park，讓人可看到未正式曝光的園區風景，而姆明跟一家人更粉墨登場陪土屋跳舞，真係相當的High！而另一條「新型特急篇」，則將焦點放在Laview身上，土屋帶大家用多角度認識這架話題列車的車廂風景，無論你係土屋迷抑或鐵道迷，都會睇得賞心悅目。而西武鐵道更特別為廣告開設了網站專頁，當中更有拍攝花絮片段，等大家可以觀賞及了解更多。



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