征選遊：直擊屏東燈會　睇靚景賞花燈

台灣年度元宵盛事「台灣燈會」今年已是第30屆，是次選址屏東縣的大鵬灣、屏東（綵燈節）及東港3個燈區舉行。主燈區部分在大鵬灣裏面，是首次把燈區辦在水邊（當地為潟湖地形），讓大家除了陸上觀看，還可從海上處看台灣燈會，場地設計非常特別。



此外，今次燈會主燈也突破傳統，不再以該年生肖作造型，而是選擇了屏東人最熟悉的物產黑鮪魚。高達16米的主燈內部有超過2萬組以上的燈光迴路，搭配全彩LED光線總體創造出1千2百萬以上之畫素色彩。燈會結束後，鮪魚主燈會繼續留置原地，成為大鵬灣特色地景之一。至於今年生肖主角豬豬則化作不同小彩燈，散落在不同燈區，以各式造型吸引大家。副燈方面，以土地公公作主角的「南國豐收」和利用剪紙介紹屏東景點的「點亮屏安」亦意頭十足。加上如海底世界和國際交流燈區等風格不同，但同樣喜氣洋洋的花燈，邊拍邊逛不知不覺便逛了兩小時；想醫肚的，場內更有充滿台灣風味的夜市美食，而且每區也設有詢問處和洗手間，配套措施齊備十分抵讚！



2019台灣燈會

日期：2月19日至3月3日

開放時間：2:00pm~10:30pm（星期一至四）

10:00am~10:30pm（星期五、六、日）

地點：屏東市 • 東港鎮 • 大鵬灣國家風景區

交通：臺鐵潮州站、高捷高雄國際機場站（R4)均有免費接駁車，10-15分鐘一班

高鐵站可乘客運9189、9127A、燈會快線0969 ，於大鵬灣站下車

網址：https://2019taiwanlantern.tw/

