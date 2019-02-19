AOC Agon III電競顯示屏　型格靚畫

為照顧一眾電競迷，AOC推出最新電競顯示屏Agon III，屬最新旗艦級曲面電競螢幕，螢幕的色域更高達sRGB 122%，更支援DTS影院級環繞立體聲，令打機時更富臨場感。除了頂級聲畫表現外，機背更提供Lighting FX炫彩氛圍燈效，內置12種炫酷模式及10萬種流動色彩，晚上打機時更有氣氛。端子插口方面設有1組VGA、2組HDMI及Display port接口，提供更靈活的接駁。



為方便擺放在不同環境，AOC亦推出Gaming系列顯示屏，採用24、27及32吋的曲面螢幕，配合AMD FreeSync技術、不閃屏技術，結合144Hz的超快更新頻率與1ms畫面反應時間，阻止畫面撕裂或間斷的情況，加上射擊準心功能，可提升FPS 遊戲的精準度。除了曲面外，廠方亦推出最新平面廣視角顯示屏，當中型號Q27P1支援2,560×1,440解像度，配合IPS炫彩硬板技術，體驗任何角度觀看均呈現清新亮麗且完整的色彩。而U2790PQU更達致4K解像度，在處理圖像時能精準把握細微處的每個瑕疵。