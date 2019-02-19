中午食餐好！ 蓮藕雞肉餅做主菜便當
2019年02月19日 20:00
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材料豐富的蓮藕雞肉餅便當，原來做法很簡單。（互聯網）
為了慳錢和健康，很多上班族和學生都會自備飯盒，想自備均衡飲食的便當，新鮮和有營養的食材自不可少。IG@edit_recipes就教大家製作蓮藕雞肉餅便當。蓮藕放入密實袋後用力敲，就能快速弄碎，和免治雞肉、調味料拌勻，利用匙羹將之分成大小均等的肉餅便成。煎煮時，可加蓋用蒸氣令肉餅加快熟，再煎香另一邊便成。之後加蘿蔔蓉柚子醋拌勻，添香又去膩。配上不同的蔬菜和雞蛋，一個豐富的蓮藕雞肉餅飯盒便誕生了。
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雞肉餅材料：
蓮藕 150克
免治雞肉 150克
紅蘿蔔碎 2湯匙
葱碎 2湯匙
豉油 2茶匙
清酒 2茶匙
糖 2茶匙
片栗粉 2湯匙
其他材料：
米飯 1碗
油 少許
白蘿蔔蓉 1湯匙
柚子醋 2茶匙
紅蘿蔔蓉 1茶匙
紫蘇葉 2塊
西蘭花 1小棵
番薯件 2片
紫椰菜絲 少許
炒蛋碎 少許
番茄醬 少許
做法：
1.蓮藕切碎，加其他雞肉餅材料拌勻，平均搓成餅狀。
2.燒熱油，放入雞肉餅煎熟。
3.白蘿蔔蓉、柚子醋、紅蘿蔔蓉混合，和煎好的雞肉餅拌勻。
4.飯盒上放米飯、紫蘇葉、雞肉餅和煮熟的蔬菜，米飯鋪上炒蛋碎和番茄醬便完成。