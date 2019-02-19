中午食餐好！　蓮藕雞肉餅做主菜便當

2019年02月19日 20:00
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    材料豐富的蓮藕雞肉餅便當，原來做法很簡單。（互聯網）

    為了慳錢和健康，很多上班族和學生都會自備飯盒，想自備均衡飲食的便當，新鮮和有營養的食材自不可少。IG@edit_recipes就教大家製作蓮藕雞肉餅便當。蓮藕放入密實袋後用力敲，就能快速弄碎，和免治雞肉、調味料拌勻，利用匙羹將之分成大小均等的肉餅便成。煎煮時，可加蓋用蒸氣令肉餅加快熟，再煎香另一邊便成。之後加蘿蔔蓉柚子醋拌勻，添香又去膩。配上不同的蔬菜和雞蛋，一個豐富的蓮藕雞肉餅飯盒便誕生了。
    https://www.instagram.com/p/BtxAtP-AR_8/

    雞肉餅材料：
    蓮藕　150克
    免治雞肉　150克
    紅蘿蔔碎　2湯匙
    葱碎　2湯匙
    豉油　2茶匙
    清酒　2茶匙
    糖　2茶匙
    片栗粉　2湯匙

    其他材料：
    米飯　1碗
    油　少許
    白蘿蔔蓉　1湯匙
    柚子醋　2茶匙
    紅蘿蔔蓉　1茶匙
    紫蘇葉　2塊
    西蘭花　1小棵
    番薯件　2片
    紫椰菜絲　少許
    炒蛋碎　少許
    番茄醬　少許

    做法：
    1.蓮藕切碎，加其他雞肉餅材料拌勻，平均搓成餅狀。
    2.燒熱油，放入雞肉餅煎熟。
    3.白蘿蔔蓉、柚子醋、紅蘿蔔蓉混合，和煎好的雞肉餅拌勻。
    4.飯盒上放米飯、紫蘇葉、雞肉餅和煮熟的蔬菜，米飯鋪上炒蛋碎和番茄醬便完成。