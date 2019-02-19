中午食餐好！　蓮藕雞肉餅做主菜便當

為了慳錢和健康，很多上班族和學生都會自備飯盒，想自備均衡飲食的便當，新鮮和有營養的食材自不可少。IG@edit_recipes就教大家製作蓮藕雞肉餅便當。蓮藕放入密實袋後用力敲，就能快速弄碎，和免治雞肉、調味料拌勻，利用匙羹將之分成大小均等的肉餅便成。煎煮時，可加蓋用蒸氣令肉餅加快熟，再煎香另一邊便成。之後加蘿蔔蓉柚子醋拌勻，添香又去膩。配上不同的蔬菜和雞蛋，一個豐富的蓮藕雞肉餅飯盒便誕生了。

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雞肉餅材料：

蓮藕 150克

免治雞肉 150克

紅蘿蔔碎 2湯匙

葱碎 2湯匙

豉油 2茶匙

清酒 2茶匙

糖 2茶匙

片栗粉 2湯匙



其他材料：

米飯 1碗

油 少許

白蘿蔔蓉 1湯匙

柚子醋 2茶匙

紅蘿蔔蓉 1茶匙

紫蘇葉 2塊

西蘭花 1小棵

番薯件 2片

紫椰菜絲 少許

炒蛋碎 少許

番茄醬 少許



做法：

1.蓮藕切碎，加其他雞肉餅材料拌勻，平均搓成餅狀。

2.燒熱油，放入雞肉餅煎熟。

3.白蘿蔔蓉、柚子醋、紅蘿蔔蓉混合，和煎好的雞肉餅拌勻。

4.飯盒上放米飯、紫蘇葉、雞肉餅和煮熟的蔬菜，米飯鋪上炒蛋碎和番茄醬便完成。