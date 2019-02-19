Jaquet Droz　5百萬雀鳥三問錶

要數Jaquet Droz的代表作，首推品牌以雀鳥為主題的三問報時及自動玩偶裝置的複雜功能腕錶。最近品牌再次推出另一雀鳥主題複雜新作Tropical Bird Repeater熱帶風情報時鳥三問錶的第2代版本，腕錶繼續以色彩繽紛的綠州作背景，共計7個時長超過12秒的活動裝置，可上演4個不同場景，映襯着懸浮的裝飾底面，更顯生動逼真。



啟動報時裝置後，錶盤上的瀑布潺潺流動不息，栩栩如生。錶盤中央，品牌藝術大師手工雕刻和鐫刻的一隻蜂鳥向一叢亮橙色的鶴望蘭飛去。蜂鳥翅膀每秒鐘可搧動40次，這在製錶史上實屬首見，為其賦予令人驚嘆的逼真感。錶盤右側，一隻羽毛艷麗的藍孔雀悠然開合尾屏，而三點鐘位置的巨嘴鳥隱身於棕櫚葉落之間，在葉叢分開之際倏然而出，並張開嘴部。三隻優雅的蜻蜓翩躚飛舞於9點鐘位置，精緻的翅膀覆有SuperLuminova®塗層，在夜間閃爍光芒，腕錶搭載品牌全新RMA89機芯，設有浮動式調校機制，借助外部細小簧片的摩擦調控三問報時，因而幾乎靜默無聲。紅金錶殼，全球限量8枚。