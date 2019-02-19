欣賞文房珍品　細看東方工藝

中、日兩國的文房珍品，都流露着如出一轍的東方色彩，想感受箇中魅力，可到訪博物館舉辦的《菊與龍：十七至十九世紀中日東方藝術》展覽近距離接觸。



是次展覽銳意探索昔日的中日裝飾藝術傳統，多件珍貴的文房、古物，如小提盒、文台、硯箱和日本可攜文具矢立，藉此欣賞不同年代的藝術和工藝特色，了解背後的歷史教事，策展人Stephanie Fong解說：「在大清時期，乾隆對仿製的材質情有獨鍾，經常命工匠鑲作仿木的瓷器、仿竹的木器等，這種風氣亦影響了文人界，出現了大量仿製材質的文房用品。在明治時期，當時的日本天皇頒布廢刀令，禁止民眾帶刀外出，當時的刀匠為覓出路，以造刀、劍的技法製作矢立，所以不少明治出品的矢立都帶有武器的樣式。」



想探索十七至十九世紀的中日文房藝術，可預約到訪《菊與龍》展覽，用眼睛細看觀賞外，更可親自感受珍品的觸感，實在是古玩愛好者的難得學習難會。



《菊與龍：十七至十九世紀中日東方藝術》

日期：3月18日-8月15日

時間：10:00am-6:00pm（星期二至六、需預約）

地點：兩依藏博物館（香港上環荷李活道181至199號）