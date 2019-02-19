Ladies' Night：春天到　搵Best Buy冇難度

【WALALA X MARELLA 時尚幾何色彩】

每季與不同藝術家合作的意大利女裝品牌MARELLA，繼上季品牌與英國藝術家Quentin Jones合作的ART. 365精選系列大受歡迎後，今季與另一位英國藝術家Camille Walala合作，將其大膽的幾何圖案、鮮明的色彩與獨特的視覺拼湊一系列時尚的服飾與配飾。

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【Chaumet新店 全球獨有訂製服務】

不少法國高級品牌專門店，都愛採用宮廷或法式豪華大宅為設計靈感，令店舖散發優雅但又不失親切感的氣派，Chaumet剛於銅鑼灣利園開設的全新專門店就是最佳例子。

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【Billy書架40年 首推潮爆黃色】

北歐的設計風格簡約實用，即使是數十年前的產物，放諸今日仍不會感到過時。就像香港人十分熟悉、面世已經40年的IKEA BILLY書架，當年設計師Gillis Lundgren的想法十分單純，只是希望每個人都能整齊陳列重要的書本和物件，最終成就了這款幾乎可以迎合任何人的設計。

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【ASH老爹鞋 強勢出擊】

緊貼潮流動向的都知老爹鞋熱潮在今個春夏持續燃燒，ASH亦繼續以厚底波鞋在今季強勢出擊，這鞋款除了在社交媒體上廣泛得到關注外，其設計更集功能性和風格於一身。

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【波鞋猛人RF踩入時裝界 KITH x VERSACE】

十多歲已經於波鞋界打滾的Ronnie Fieg，絕對是潮流界近年來最具影響力的猛人，從早年與ASICS Tiger打造的聯名波鞋開始，就已經展示出其點石成金的能力，其後到2011年開設首間波鞋潮店KITH後，其人氣更不斷攀升，翌年亦發展出KITH自家服裝系列……

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【：CHOCOOLATE X Banksy 塗鴉着上身】

英國著名街頭塗鴉藝術家Banksy身份及行蹤一直成謎，除了在英國街頭或藝術拍賣會可一看其真迹外，還有到其位於巴勒斯坦的The Walled Off酒店外，想擁有其作品就更加是難上加難。

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【三葉孖住Fiorucci 化身活力天仙】

每季聯乘浪接浪的adidas Originals，今次破天荒與擁有50年歷史的意大利品牌Fiorucci合作；90後的你對這個名字可能會陌生，因為他並不是一個走街頭風格的品牌，但在上世紀70、80年代卻深得時尚人士追捧。

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【Reebok x 麥兜 萌爆過豬年】

踏入豬年，邊位人氣最盛？當然是主角豬大哥！但要數最得香港人歡心的豬，非麥兜莫屬。Reebok特別將這隻可愛港豬加入設計，打造豬年限定的InstaPump Fury和服飾系列，讓大家可以萌爆過豬年。

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【情侶專屬「心心眼」I LOVE KENZO限定系列】

繼早前為農曆新年推出大紅大虎設計的CNY Capsule Collection後，於濃情二月，KENZO再次準備好與一眾潮人「做節」。雖然品牌無開宗明義講到明呢個「心心眼」Capsule Collection係專為情人節而推出，但整個I LOVE KENZO系列的單品設計，都將大量紅色心心及愛神弓箭與招牌單眼圖案結合……

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