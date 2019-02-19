NB 997H「9系」經典　新色演繹

近年復古運動風格於潮流界持續大熱成主流，多年來一直以經典波鞋輪廓設計作主打的New Balance就成為大家的追捧對象，當中「9系」入面多個「99X」包括：990v2及991等等更不斷有新色登場，將復古波鞋熱潮推向頂點。今年，New Balance就為997H系列作出全新演繹，細節以至用色都傳承自1991年出自Steven Smith之手的997元祖版本，將經典設計以現代手法呈現。



New Balance 997H採用麖皮、尼龍網布及合成皮革物料勾勒出經典流線鞋型，鞋領位置上標誌性的Hytrel Thermoplastic熱塑膠彈性穩定片就換上合成皮革，同時為令997H符合新世代波鞋輕量化標準，所以中底就以GCEVA輕量物料取代997原有的ENCAP及C-CAP雙緩震系統中底。鞋舌亦改以經典布章設計延續990、995及996傳統，而中底「New Balance」壓字則被放大，兩項細節調配就正好體現出品牌對於復古與創新的完美平衡。

配色方面，除了經典的元祖灰色之外，系列亦有推出藍、橙、棗紅、紫及全黑設計，並均用上麖皮及尼龍網布物料演繹經典復古風格，同時更特別為男裝追加推出兩款採用皮革的奢華版本，而女裝系列則以粉紅、粉紫及湖水綠作主調，以甜美粉色設計去吸納女生用家。