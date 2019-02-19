【決性11點】女性私處為甚麼會出現息肉？

Q：本人二十多歲，近來發現陰戶長了一粒息肉，平時是扁平的，但每隔大約兩星期左右它便會漲起來像一粒紅豆，會有點刺痛，觸碰或內褲摩擦得多會腫起，之後又消腫。我曾經是一個貪玩女孩子，Sex Partners在身邊團團轉，後來修心養性不再亂搞男女關係，亦有去驗身確定自己沒有感染性病和HPV，但為何現在又會長這東西呢？會不會愈生愈多？如何將它除掉？我非常擔心。



黃小姐



A：這是生長在女性陰部的假性濕疣，其形態是一顆鼓起的贅生物，約1至2毫米大小，呈微小的柱狀、息肉狀、肉芽狀或魚籽狀。

假性濕疣不是性病，跟HPV感染的尖銳濕疣是兩回事，亦與個人日常衞生無必然關係，它好發於踏入青春期的少女至三十多歲的成年女性身上，數據顯示大約每5至6名女性中便會1名患上此症狀，不管她們曾否發生性行為。關於成因通常有兩種說法，一種說法認為它是因受到賀爾蒙起伏刺激而產生。另有說法是因受患者體內的某些慢性炎症所刺激才導致長出。你可嘗試留意，若該顆息肉通常在生理周期中段（即排卵期，白帶分泌旺盛）和生理周期末段（即接近經期）時鼓脹起來，其餘日子則呈凋謝形態，這反映它受賀爾蒙波動而變化。

假性濕疣屬良性增生，一般無自覺症狀，對性健康無影響，也不會傳染給別人。它會否增生多於一顆，情況因人而異，故只能自行密切觀察。千萬不要用手擠壓、用針刺破挑穿或割除弄走。一旦傷口受細菌感染便會引起毛囊炎，破壞皮膚組織和造成痂痕。如覺得它影響到伴侶親密信任，應正式向醫生求診，考慮以微型手術去除。



李偉儀