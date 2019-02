再見老佛爺：回顧Karl Lagerfeld傳奇一生

正如Wyman在IG中所講,筆者甚至是好多時裝愛好者,十多年前已開始有心理準備,老佛爺Karl Lagerfeld有一天可能會離開大家,而事實上他於1月罕有缺席Chanel SS19 Haute Couture Fashion Show時,大家已經開始擔心。但今晚收到Karl Lagerfeld離逝這個震撼又傷感的消息時,確實一時間難以接受。



Karl Lagerfeld曾講過創作對他來說如呼吸一樣,「So If I can't Breath, I'm in trouble」,又曾反問為甚麼要停止工作,「If I do, I'll die and it'll be all finished」據說當他病重時,仍然為即將舉行的Fendi FW19 Fashion Show作監修,就如他所講一樣,不停創作直至他呼吸到最後一刻。



【與Fendi合作長達50年】

1933年9月10日出生於德國漢堡近郊的Karl Lagerfeld,原名Karl-Otto Lagerfeldt,熱愛畫圖及設計的他年少時出走到巴黎發展設計事業,1954年他參與International Woolmark Prize時裝設計大賽,奪得大褸設計組別獎項,同一比賽中,Yves Saint Laurent則贏得裙子組別獎項。其後他出任Pierre Balmain的設計助手,亦曾為多個品牌包括Patou、Chloé、Krizia、Charles Jourdan及Mario Valentino設計服飾。到了1965年他成為Fendi的設計師,展開了長達50多年的合作關係,亦成為時裝界最長久的合作。



【成功將Chanel推向高峰】

老佛爺到1980年代開始創辦個人品牌,然而更為人津津樂道的是,他於1983年開始出任Chanel的設計師,成功為這個老氣品牌起死回生,將品牌推向新高峰。他巧妙地重新演繹品牌經典元素的同時,亦加入型格又帶點玩味的元素,令品牌風靡全球老中青的女生。他曾說過「My job is not to do what she did, but what she would have done. The good thing about Chanel is it is an idea you can adapt to many things.」Chanel CEO Alain Wertheimer剛發表聲明,衷心感謝及讚揚Karl Lagerfeld是設計天才、非常慷慨及擁有無人能及的天賦,帶領潮流,將Chanel的成就響遍全球。品牌亦隨即宣布Karl Lagerfeld的多年得力助手Virginie Viard會接任成為品牌Creative Director。



【身兼多職】

Karl Lagerfeld另一傳奇是他的多才多藝及知識廣博,他能操5國語言外,本身亦是一位攝影師及出版人,Chanel每季的宣傳照都由他親自操刀,還有為無數時裝雜誌拍攝時裝大片。他同時擁有出版社及書店Librairie 7L,售賣各類設計書籍。勇於接受不同工作的他更大膽接受不同工作,2004年他破天荒同H&M合作推出聯乘系列,開創名牌跟平價Street Fashion品牌合作的先河。而2008年他甚至為法國交通安全部拍攝宣傳照,身穿「黃背心」宣揚道路安全,盡顯他的大無畏精神。



【弄貓為樂】

除熱愛工作以外,近年老佛爺另一最愛還有其愛貓Choupette,這隻可愛的暹羅貓原是由他的名模好友Brad Kroenig所養,有次Brad將Choupette交予老佛爺暫托,沒想到老佛爺即深深愛上,甚至直言可以的話要娶Choupette!Choupette更深得全球貓奴同時裝人士歡迎,現在已擁有個人的產品,於IG更有多達百多萬Followers。