鳳溪小學舊址原來係法定古蹟

上水鳳溪小學現址位於馬會道，但在1974年之前，校舍卻設在上水廖氏家族最大祠堂──廖萬石堂，古色古香的祠堂已有268年歷史，也是香港法定古蹟之一。



廖氏祖先廖仲傑於元代中葉（1279年至1368年）自褔建南遷廣東，最初住在屯門，之後遷往深圳河以北，後來再在上水雙魚河定居，他的子孫其後散居附近一帶。廖族勢力逐漸顯赫，於是在清乾隆十六年（1751年）興建了廖萬石堂，相傳以「萬石」命名是由於廖氏遠祖廖剛及他的4名兒子先後於北宋時期出任高官，每人俸祿各二千石，合共一萬石，於是以此威水史作為祠堂之名。



廖族重視教育，為了作育英才，1932年將廖萬石堂改建成鳳溪小學，直至1974年小學遷走，廖萬石堂再於1984年及1994年重修，保留了傳統風貌，亦開放給公眾參觀。



[INFO]

地址：上水門口村

開放時間：星期一、三至日9:00am至1:00pm、2:00pm至5:00pm

交通：港鐵上水站步行約15分鐘