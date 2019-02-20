今晚發表！　盤點Galaxy S10　6大傳聞

每年到這個時候，Samsung都會發表上半年旗艦機Galaxy S系列，而今年則定於美國時間2月20日早上11時（香港時間2月21日凌晨3時）假三藩市發表。從Unpacked邀請函上的橫向「10」字，如無意外新機型號將是Galaxy S10，以下就為大家整合近期有關S10的種種傳聞，究竟邊樣成真，今晚就知！



傳聞1： 提供3個版本

根據網上傳聞，這次Galaxy S10 系列共有3個版本，分別是標準版Galaxy S10、低配版S10e及大芒版S10 Plus。當中S10及S10e一律提供5.8吋及6.1吋2種屏幕尺寸，而S10+就劃一為6.4吋。3部手機均用上「Infinity-O」開窿屏幕技術，同時解像度達2K或以上。有趣的是，由於S10 Plus用上雙前置鏡，因此開窿位為圓角矩形，跟S10及S10e的圓形開窿位不同，令準買家更容易識別。



傳聞2：性能秒殺對手

主鏡頭方面，Galaxy S10及S10 Plus均內置3鏡頭模組，只有S10e用上雙鏡頭。另外，3部機均搭載最新Qualcomm Snapdragon 855處理器，部分地區或會改用自家製Exynos 9820處理器。早前流出的《AnTuTu》跑分顯示，S10 Plus測試機獲得逾32萬分，秒殺目前一眾旗艦機，性能叫人期待！



傳聞3：同場展出5G版

至於大家最期待的5G版本，有傳同場會有測試機，但只能拍攝未必有機會進行測試。據知型號將是Galaxy S10 X，坐擁6.7吋巨芒、前2後4鏡頭及雙曲面Edge技術，並支援ToF 3D技術，進一步提升AR效果及人面識別準確度。S10 5G版最快3月於韓國及美國推出，售價預計為US$1,500起。



傳聞4：定價跟iPhone相若

雖然官方未公布售價，但印度手機分銷商網站顯示， Galaxy S10e售逾850美元、Galaxy S10逾1,040美元、Galaxy S10 Plus逾1,100美元。鑑於當地iPhone XR、iPhone XS及iPhone XS Max分別售逾975美元、999美元及1,099美元，可見S10e要比同價XR便宜，但S10及S10 Plus定價就跟iPhone XS定價相若，明搶高階市場。



傳聞5：支援虛擬貨幣

特別技術方面，從美國聯邦通訊委員會（FCC）曝光的消息顯示，S10系列將支援Qi標準的無線反向充電，變相成為一台流動充電器，隨時為其他手機或智能手錶提供電力。另外，S10有可能支援虛擬貨幣錢包應用程式《Blockchain KeyStore》，換句話說識別到以太幣，成為目前少數用到虛擬貨幣的手機。



傳聞6：摺芒機驚世現身

外媒報道，除了Galaxy S10外，Samsung還會於會上發布旗下首部摺疊智能手機Galaxy F，務求比國內廠商快一步搶佔市場！據知Galaxy F採用Infinity Flex Display技術，屬內外雙屏設計，外屏幕為4.6吋，內部展開時則達到7.3吋，由手機變成平板電腦。知情人士透露該機還擁有5G版本，但不會與4G版同步上市，售價約為HK$10,656。

