生活小百科：好潮濕！超簡單3招除衣服霉味

踏入2月，天氣慢慢開始回暖，但在這個潮濕的季節，衣物就算晾足2天亦未必能夠完全乾透，甚至會發出陣陣的霉臭味，影響形象之餘，更有機會引致皮膚病。為了辟走這陣惡臭，有人會在衣服上噴香水，也有人會把衣服重新再洗一次，並會增加洗衣粉和柔順劑的分量，務求蓋過臭味，但香水會令霉菌異變，發出另一種惡臭，而過量的洗衣粉則會加重衣服的濕氣，令霉味更大……



其實，一些小工具已經可以去除衣物上的霉味，就像以下幾個方法，簡簡單單就能就能去除頑固的霉臭味，去街不再尷尬。



方法1：白醋浸衫

屬弱酸的白醋有殺菌作用，不單有助消毒，更可以去除霉味，因此洗衫前可以先把衣服浸在加入了2匙白醋的清水之中，20分鐘後用清水沖洗，之後才放入洗衣機清洗，就可以把臭味洗走。



方法2：梳打粉清潔洗衣機

衣服的霉味，其實亦有機會來自洗衣機的污漬和細菌，事實上，一次洗過多衣服、洗衣粉不足、排水喉去水不暢順等均會令污穢積聚，繼而孳生細菌，而屬微鹼的梳打粉則有去除污漬的作用，因此在洗衫前，可以先在洗衣槽倒入混有梳打粉的清水，攪動約5分鐘，再空機清洗一次，之後才正式洗衫，就可以防止衣服發出霉味。值得一提的是，洗完衫後最好盡快打開機門，事關完成洗衣程序後，洗衣機中的濕度幾乎有100%，如果不及時打開機門及取出衣物，就會孳生細菌，產生異味。



方法3：風筒+膠袋

把有臭味的衣服放入膠袋，在袋底剪一個小洞，然後把風筒的吹口放在膠袋並把袋口收緊，最後再用熱風吹2-3分鐘，就可以快速除走霉味。