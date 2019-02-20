三界五行：【馬】注意健康　謙卑感恩

生肖屬馬的人，事業成功，除了靠天、靠地、靠人，還要靠自己，勤奮之餘，要感恩提攜扶掖你的人、無條件支持你的親人、團隊中為你默默付出的人。除了感恩和謙卑，還要居安思危，提醒自己，愈接近成功，危機愈大，這是因為「暴敗」這顆凶星，往往在你最得意時，突然發難，令你一敗塗地，前功盡廢，所以得意的時候，切勿忘形。「龍德」提醒要有龍的美德，得勢時一飛沖天，但又不要一朝得志，語無倫次。



「紫微」高照，無論打工、當官或管理層、做生意，都同樣受惠。去年運氣好，今年好運延續，比去年更好；去年運氣不好，今年會明顯轉佳，世界輪流轉，切勿妄自菲薄，要樂觀，要有鬥志，要有爭勝信心。



財運很好，「祿勳」助打工仔升職加薪，助老闆生意興隆，助從政當官的建立功勳，文職武職同樣受惠。對投資也有利，但切記見好即收，不可貪，嚴守預設的止賺位，須知街外錢是永遠賺不完的。經濟許可，不妨乘「地解」的勢，買樓保值。情誼運相當好，有遇到良師益友的機會，也常有大貴人幫忙。已有固定伴侶，今年適婚；還未有異性對象，在工作中多留意與你合作愉快的人。已婚而未有孩子，爭取今年生個豬仔或豬女。



健康運平平，原因有二，一是勤奮工作，積勞成疾；二是財運較好，財多身子弱，享受豐衣足食的同時，不要忘記，適當運動與充足睡眠，比甚麼都更有益身心。（馬之二）



方向宇