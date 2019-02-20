回南天要知　揀抽濕機6大要點　

踏入潮濕多雨的回南天，不單要強忍難頂的濕漉漉感覺，潮濕的環境更特別容易孳生霉菌，不想家居變成霉菌孳生的溫床，便要注意防潮。坊間有不少抽濕防霉產品，以抽濕機為例，便是回南天的「剋星」，然而市面上的款式林林總總，怎樣才可選擇出一部適合個人家居的抽濕機？其實只要參考以下6大要點，便能揀選合心水的抽濕機，讓生活更添乾爽清新。



1.注意家居面積

應以家居面積及潮濕程度為選擇條件，面積及濕度愈大，抽濕機的能力便應愈強，例如居所近山、海邊等較潮濕地區，又或室內面積逾500平方呎，便應選擇抽濕量較高的款式，反之可選擇抽濕量較低的款式，售價較平之餘，亦省卻電費。



2.水箱容量有別

如果家中濕氣極重，宜選購水箱容量大的抽濕機款式，這可避免經常清理積水；若抽濕機附有連續排水功能，用家更可使用附設的喉管直接排水，毋須清理水箱。



3.重視能源標籤

宜留意機款的能源標籤，抽濕量數值愈高代表抽濕速度愈快；而能源效率數值愈高則代表愈省電。



4.自動濕度調控

配備自動濕度調控功能，能因應環境濕度調控除濕程度，避免空氣變得過分乾燥的同時，亦可節省能源。



5.具有風速選擇

設有風速選擇的抽濕機，可方便在不同大小的房間使用，避免浪費能源。



6.因應家居需要

不少抽濕機會兼備乾衣、殺菌除臭、空氣淨化等功能，然而功能愈多，售價愈貴，故此宜因應家居需要才選擇加配相關功能。

