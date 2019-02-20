露營界盛事！春分體驗祭@長洲西園

無論鬧市的美食和娛樂有多吸引，偶爾還是想感受大自然的原始風味，為身心重新注入清新的能量，難怪行山、露營等戶外活動在近年大受歡迎。自問熱愛綠色生活，就不容錯過由本地露營組織Camperism舉辦的「BE A CAMPER！春分露營體驗祭2019」，與同道中人一起在野外吃喝玩樂！



體驗祭於3月底舉行，選址長洲的特色露營歷奇樂園「西園」，在2日1夜的歡樂時光中，會有多元化的戶外活動，包括戶外市集、非洲鼓體驗、海外露營達人分享、特色餐飲、紮染班、兒童戶外體驗及精彩表演等，無論是三五知己還是一家大小，相信都能樂在其中。值得一提，是次活動安排具彈性，設有日營門票及露營門票，換句話說，是否過夜由你自己選擇，夠晒靈活！另外，活動以產生零廢物為目標，期間並不會提供任何餐具，所有參加者均需要自備餐具如碗、杯、叉匙等，或可在購票時一併租用「We Use」可循環再用餐具，做個環保野人。



「BE A CAMPER！春分露營體驗祭2019」

日期：3月23至24日

地點：長洲西園特色露營歷奇樂園