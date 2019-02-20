救世煮之炆：先走油更香酥

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！



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上期介紹過炆（又稱燜）的「生炆」，多用於肉類將肉類「汆水」去血腥污穢備用。再放少許油在鑊，將料頭爆香再放原材料爆炒，以除去材料表層水分和異味，使肉質收緊，然後放較大量湯水，炆煮使用的火力要小，食材炆至熟腍，最後收汁成菜餚，成品香濃，肉質軟滑；故教過大家炆元蹄。今日就一次過講下幾種炆煮做法，分別係「炸炆」、「拉油炆」和「煲炆」。



所謂「炸炆」，即將食材先調味，再上生粉，經高溫滾油炸過後備用。將鑊放油加熱，爆香料頭，再將食材下鑊，然後放較小量的湯水，炆熟即可，一般用作炆煮魚類。



至於「拉油炆」，是先將食材放在油鑊中全部浸泡至半熟備用，拉油的油溫不高。使食材表層水分外溢，帶走生澀味。放少許油在鑊燒紅將料頭爆香，然後放湯水，炆熟勾芡即可，會用作炆蟹、龍蝦、田雞和炆雞。



最後的是「煲炆」，非煲仔菜莫屬，炆過的肉，酥軟、汁濃、味厚，肉質不但變得又腍又滑，菜餚經過長時間的烹調亦變得濃郁。



【蒜子炆鱔】

材料：

白鱔 450克

燒腩 300克

冬菇 5-6隻

冬筍 40克

中芹 1條

中蒜 1條

薑 2-3片

獨子蒜 10-12粒

清水 1杯



醃料：

鹽 1/4茶匙

糖 1 茶匙

生粉 1茶匙

胡椒粉 適量

麻油 1/4茶匙

紹興酒 1湯匙



調味：

鹽 1/2茶匙

糖 1茶匙

生粉 1茶匙

清水 2湯匙



做法：

1. 白鱔洗淨，用鹽塗抹以去潺，沖洗乾淨後切塊，加醃料拌勻，上少許生粉，用中慢火煎香。

2. 蒜子去衣，用中火炸至金黃，取出備用。

3. 熱鑊下2湯匙油，放入薑片、蒜子頭和浸軟瀝乾水的冬菇爆香，放入切塊燒腩、汆水切角的冬筍和白鱔，下清水炆15至20分鐘。

4. 放入調味及炸蒜子煮至收汁濃稠，下中芹及蒜子兜勻即成。