本日日本：住美術館酒店　多角度賞櫻

喜歡到東京賞櫻的朋友，已急不及待想3月快快來臨，飛去當地親身感受被粉紅花海包圍的興奮吧！當中流經世田谷區、目黑區及品川區的河川目黑川，沿岸兩旁有多達800棵染井吉野櫻，構成了長達4公里的壯觀櫻花並木道，多年來都被日本的櫻花網站選為東京都內人氣首屈一指的賞櫻熱點！而該處今年櫻花滿開的預想日為3月29日，試想像一下，當日在春風輕吹下，你邊坐着人力車、邊遊覽這片盛放的粉紅花海，那份浪漫詩意是否爆燈？唔使等發夢，話說位於目黑區創業超過90年的Hotel雅叙園東京（之前稱為目黑雅叙園），便於3月29日至31日期間推出名為「人力車巡遊目黑川的觀櫻小旅行」體驗住宿Plan，賣點係參與該住宿計劃的住客，便可享用30分鐘人力車遊覽目黑川的服務，如此賞櫻當堂多添幾分浪漫及詩意，絕對爽到痺呀！



而Hotel雅叙園東京享有「美術館酒店」的美譽，其唯一的木造建築、被列為東京都指定有型形文化財產的百段階段，會於3月28日至4月21日舉行企畫展「春．櫻花、綻放at百段階段」，顧名思義可看到以櫻花為主題的多種類藝術品，包括有歌舞伎衣服、紙模型、串珠藝術、拼布、插花、華道、草木染，此外還有江戶、明治、大正時期採用櫻花圖案的貴重梳及簪，用另一角度呈現櫻花美態。



與此同時，旗下的日本料理餐廳渡風亭及西餐廳RISTORANTE CANOVIANO於3月亦推出期間限定的櫻花主題Menu，大家可用舌尖來享受櫻花帶來的興奮。而酒店客房間的標準面積約80平方米，並全部備有水力按摩浴缸及蒸氣桑拿等設施外，保證你住得舒適又招積。



人力車巡遊目黑川的觀櫻小旅行

住宿期間：3月29日至31日

地址：東京都目黑區下目黑1-8-1

費用：一晚一房116,000日圓起（可住兩人，提供早餐）

網址：https://www.hotelgajoen-tokyo.com/stay