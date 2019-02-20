淺灰新色　有買趁手　YEEZY BOOST 700 Salt

去年年尾，adidas Originals就推出了鞋面細節設計作出改動的YEEZY BOOST 700 V2 Static配色作為壓軸之作，當你以為隨着V2版本正式登場，只推出過OG及Mauve兩款配色的元祖版本就會難逃停產厄運？「I Feel Like Pablo」嘅Kanye West又點會咁易畀你估到！



都知道大家新正頭忍手無買鞋好耐，所以一過正月十五就立刻推出YEEZY BOOST 700 Salt新色畀你開齋。今次呢款Salt配色其實之前都有用過於YEEZY 500之上，同樣都係以淺灰色作主調，套用於YEEZY BOOST 700之上又得出另一種格調。雖然網絡上有唔少700及700 V2新色諜照流出，但真真假假可能連Kanye West自己都唔知，試問邊個可以保證今次呢對Salt配色唔係最後一對？如果係Fans嘅話，呢對Cop or Drop你自己揀！