日本9月推旅客專用IC卡　Sanrio粉絲必搶

付費IC卡，香港有八達通，日本卻有多達10種以上，最常見用，就是大家最熟悉、同在首都圈售賣的「Suica」和「PASMO」。俗稱西瓜卡的Suica由JR東日本發行，而PASMO則是由關東地區的私鐵與地鐵聯合發行，但功能基本上都一樣，只是售賣及退卡地點不同。從今年9月1日開始，「Suica」和「PASMO」都不約而同將推出外國人專用版IC卡。



先說Suica，其外國人專用版IC卡名為「Welcome Suica」，外觀設計以白櫻為主題，跟普通Suica一樣有齊支付交通費、儲值等電子錢包功能，唯一分別，是不用支付500日圓（約HK$36）按金，並設28天使用期限，而餘額也不可退還。



而PASMO方面，現有的外國旅客專用IC卡名「WELCOME KANTO PASMO」，功能跟普通PASMO無異，只是在上野、浅草、秋葉原部分施設與店舗消費時出示此卡可獲額外優惠。9月將全新推出它的進化版「PASMO PASSPORT」，除功能一樣外，更無需支付按金，但亦設28天使用期限，餘額不可退還。但今次「PASMO PASSPORT」最特別，是跟了Sanrio合作，其卡面將會印有Hello Kitty、玉桂狗及布甸狗等Sanrio角色造型，相信大家去完旅行，也定必會好好把它收藏留念，肯定吸引Fans。



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【外國旅客專用IC卡】

發售日期：2019年9月1日起

使用期間：28日



Welcome Suica

售賣地點：JR 東日本旅遊服務中心（成田機場站、成田機場第2大樓站、東京單軌電車羽田機場國際線大樓站、東京站、新宿站、澀谷站、池袋站、上野站和濱松町站）

面額： 1,000日圓、 2,000 日圓、 3,000 日圓、 4,000 日圓、 5,000 日圓及 10,000日圓



PASMO PASSPORT

發售賣地點：成田機場鐵道站、羽田機場鐵道站與其他外國旅客較多的主要車站。

售價：2,000日圓（電子儲值面額1500日圓+發行手續費500日圓）