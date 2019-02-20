Christian Louboutin　Run Loubi Run奢華起跑

Christian Louboutin多年來都是以精湛工藝打造出奢華鞋款而令女士們着迷，鞋款方面都是以高踭鞋或涼鞋設計為主，除了季季有新色推出的長青鞋款「Louis」之外，品牌向來都比較少推出運動鞋款。今個春夏系列，Christian Louboutin以其一貫華麗風格配搭各種新穎素材及招牌窩釘元素，創作出包含多款男女裝運動鞋設計的全新鞋履系列Run Loubi Run。



整個系列不論男女裝鞋款都主打七彩繽紛配色，主要運用科技感的潛水衣料（Neoprene）勾勒出鞋身流暢線條，當中「Red Runner」就以兩層交疊鞋面造出層次感豐富的襪套鞋身，並配搭皮革、麖皮、網布及閃光皮革創作出大膽搶眼的鞋面設計；「123 Run」則以皮革拼彩色緞料及金屬窩釘打造，並於鞋筒加入交叉橡筋方便穿脫；另「Funfor Run」、「Spike Sock」、「Krystal Sock」則以簡潔襪套輪廓配搭彩色窩釘及水晶窩釘，展現出充滿動感的玩味個性。



除了鞋身設計獨特創新之外，整個Run Loubi Run系列運動鞋均配上高科技泡膠厚身中底設計，前後腳掌更採用Split Sole設計增加靈活性，外底則配上刻有品牌名字的招牌紅底設計，為舒適先決的運動鞋款注入奢華前衞元素。