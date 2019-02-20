男士之夜：利是有出路　喪買心情好

【雙頭雕發光手 HT 1：6 Marvel隊長】

作為Marvel Studios年度頭炮電影，《Marvel隊長》未上已經話題多多，姑勿論大家覺得女主角Brie Larsons靚唔靚女，又或者造型似唔似，這套戲超英迷入場就梗，若然勁有愛，仲可以買埋各式玩具回家收藏，Hot Toys新推出的Marvel隊長1:6人偶便是一例。詳細睇：https://bit.ly/2Ef2nKx



【Pioneer SBX-101無線超低音 易駁好擺】

嫌5.1喇叭笨重佔地方，Pioneer最新的Sound Bar組合SBX-101是不錯的選擇，Soundbar本體高度僅為60mm，放在音響櫃電視前，都不會阻擋屏幕，而超低音喇叭更引進無線設計，只需接上電源線，再按下超低音喇叭的配對按鍵，兩者之間就會作無線連接，易駁之餘更令擺放時更靈活。

詳細睇：https://bit.ly/2IjgMcJ



【Man爆RAV4 亮相芝加哥】

豐田（Toyota）於芝加哥車展帶來「RAV4 TRD Off-road」，此車以RAV4 Adventure為基礎開發而成，除咗外觀Man爆外，仲換上採用方肩設計的全地形輪胎，據講可減低胎肩被刺穿的機會。

詳細睇：https://bit.ly/2EizYU2



【VUHL 05RR 年少輕狂】

來自墨西哥的超級跑車品牌VUHL，繼2013年及2016年先後發表05及05R，踏入2019年接續發表進化版05RR。

詳細睇：https://bit.ly/2GNHl7w



【20小時戶外狂播 JBL Charge 4】

雖然市面的便攜喇叭款式眾多，不過真正帶得出戶外粗用，實在少之又少，全新JBL Charge 4藍牙喇叭就做得到，皆因喇叭支援IPX7防水規格，無論帶去戶外行出遠足，甚至拎去海邊或泳池聽歌都應付得到，完全唔需要擔心水濺問題。

詳細睇：https://bit.ly/2EhHlew



【開箱男︰重臨「細」界 Palm Phone】

曾幾何時，Palm在PDA市場叱咤風雲，一部Palm Pilot拿在手絕對是身份象徵。然而汰弱留強是科技界永恒定律，再強的產品最後也難敵Smartphone浪潮。正當大家漸漸把它忘記，品牌最近卻推出新手機Palm Phone，即刻開箱睇吓！

詳細睇：https://bit.ly/2TVbcyH



【Audi Q4 e-tron Concept 動感登場】

瑞士日內瓦車展將於3月初舉行，Audi日前公布將會在車展內發布全新Q4 e-tron Concept概念車，從設計圖中可見概念車擁有SUV車身外形，但卻混合了Coupe般的線條……

詳細睇：https://bit.ly/2XahWe5