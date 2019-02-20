你要知！抽濕機安全使用6大Tips

香港位於亞熱帶地區，回南天時特別潮濕，不單晾曬的衣物難以乾透，就連衣櫃及廚櫃等密封空間也容易困着濕氣，久而久之更會使家具及牆壁發霉，故此不少人會選擇用抽濕機抽濕，然而大家可有安全使用抽濕機？錯誤使用抽濕機的話，不單止未能發揮抽濕作用，更有機會發生危險。想用得安全又放心？不妨留意以下6大安全小貼士。



1.關好門窗

使用抽濕機時，應將房間的門窗關好，以免大量濕氣進入室內而減低抽濕效果；當關掉抽濕機時，則應打開窗戶，保持室內空氣流通。

2.預留散熱

擺放抽濕機的位置必須預留散熱位，特別是出風口、吸風口及濕度感應器，不可被阻擋。

3.勿擺衫底

如需要以抽濕機乾衣，需注意抽濕機不能擺放於衣物下方，以免滴水造成損壞。

4.洗隔塵網

要定時清洗隔塵網，避免灰塵積聚於絕緣體而引致漏電，但必須待乾透後才裝回，否則隔塵網容易發霉之同時，抽濕機亦有機會損毀。

5.清洗水箱

宜定期清洗水箱，以免細菌或藻類孳生；若長時間不使用抽濕機，應清空水箱內的積水，待抽濕機完全風乾後，便可用膠袋把機體妥善存放。

6.直立安放

存放抽濕機時，應直立安放在平穩的地方，避免把其傾側置放，因這樣有機會引起故障，又或令殘餘的水向外漏出。