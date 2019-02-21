【三藩市直擊S10】靚絕開窿芒　跑分超快

一如傳聞，今次Galaxy S10系列共有3個版本，包括標準版S10、高配版S10+及低配版S10e，屏幕分別是6.1吋、6.4吋及5.8吋。S10及S10+的解像度達QHD+，並用上Curved Dynamic設計，左右兩邊微微彎曲，手感極佳；而S10e解像度只有Full HD+，屏幕全平，但輕了不少，拎上手不難與另外兩部分辨。



3部機的屏幕比例均是19:9，並且同為Infinity-O開窿芒，當中S10+設有雙前置鏡頭，開窿位置較大，但實際睇片又唔算好阻礙視野，而且可用盡屏幕睇片，顏色飽和鮮明。而比起S9系列，S10系列的屏幕藍光度減少了42%，色準亦較高，同時它率先符合HDR10+認證，只要播放適合片源，色彩將更為真實生動。



S10內置了八核心處理器，S10+最高可選配12GB RAM+1TB ROM，容量為歷代之冠。現場試跑《AnTuTu》，得分高達334,491分，比上代幾乎高出了10萬分，效能也秒殺去年一眾旗艦手機。據知針對遊戲需要，S10系列還對Unity引擎進行了優化，內置熱導管幫助散熱，並支援Dolby Atmos音效，機迷又多部好選擇。



S10及S10+俱內置了超聲波屏下指紋鎖，準確性和可靠性都較傳統電容式或光學式指紋鎖為高。現場實測解鎖又快又準，但未知是否為了增加取樣，登記指紋時間感覺較以往長。而特別一提，全線S10均取消了廠商近年力推的瞳孔鎖，原因就沒有解釋了！



其他特別技術還包括IP68防水、搭載WiFi 6（802.11ax）及無線快充2.0等，而個人更欣賞全新的Wireless Powershare技術，當手機電量滿30%時，就能逆向替其他裝置無線充電，最快30分鐘叉14%電，比不少充電板更快。



顏色方面，基本色包括藍、綠、黑、白4款，鮮黃色是S10e獨家，而陶瓷黑及陶瓷白則是S10+獨家。現場見陶瓷黑及陶瓷白均予人高貴感覺，而且無論邊一隻色，指模問題也有大幅改善，潔癖用戶無得再投訴啦！