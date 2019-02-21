【三藩市直擊S10】影相UI大優化　全身Emoji超爆趣

Samsung於去年底推出5鏡頭的Galaxy A9，震撼業界！作為2019年大作的Galaxy S10系列也繼續以多取勝，但鏡頭配置各有不同，當中S10e是「前1後2」、S10是「前1後3」，而S10+則擁有最多鏡頭，屬「前2後3」設計。記者初接觸3部機也有少許混淆，但知道鏡頭總數有所不同後，就能輕易分別邊部打邊部！



S10及S10+的機背鏡頭由1,200萬像素遠攝、1,200萬像素廣角及1,600萬像素超廣角鏡頭組成，支援Dual OIS防震，而低配版S10e就抽走了不常用的遠攝鏡頭，並僅支援基本OIS技術，拍攝效能不及兩位同門師兄！以S10+做測試機，發覺除咗硬件，影相UI都有唔少優化，好似新技術「Shot Suggestion」，系統會於取景時提供對焦點建議，只要把鏡頭移至相應位置，即會自動影相，連對焦都唔使煩，最啱懶人！



另外，新UI把模式盤由S9的屏幕頂部移至近快門位置，使用上更就手，而變焦掣也因應鏡頭而提供3段切換，當中超廣角取景達到123度，接近人眼可視角度，影景夠晒Wide！相質方面，用廣角鏡影花，鏡頭分析力高，花瓣紋顯而易見，而且顏色、亮度還原度俱高，P圖「味精感」不強，追求像真的拍友一定畀Like！其他拍攝功能還包括Super Steady超耐震模式、超慢鏡、30款場景建議等等。



上代S9以AR Emoji做賣點，多得今代的神經引擎系統，唔止整到樣，仲整到全身。而最過癮是可把卡通樣實時Key落真人身上，又或者令卡通公仔跟着真人郁動，測試見同步率極高，效果超爆趣，屬入手後必玩功能！