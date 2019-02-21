香港估估吓：常用電影Cap圖出處？

大家平時覆Whatsapp，除了會用到Emoji、Sticker，仲會用到電影Cap圖，例如有張學友的「食屎啦你」、秦沛的「你大我呀？！」，一張電影Cap圖有字有畫面，真係勝過千言萬語，咁你又知唔知道以下呢堆電影Cap圖出自邊套電影呢？



1. 秦沛：「你大我呀？！」

2. 張學友：「食屎啦你」

3. 張家輝：「X你個街！亞視嚟嘅喂！」

4. 周潤發：「不如一槍打死我」

5. 神仙B：「俊？邊＿度俊呀？」





答案：

「你大我呀？！」

秦沛的「你大我呀？！」電影Cap圖，來源是1991年電影《五億探長雷洛傳》，而秦沛飾演顏同一角，Cap圖用於被唬嚇時使用。



「食屎啦你」

張學友的「食屎啦你」，出自1988年電影《旺角卡門》學友飾演的「烏蠅」與萬梓良飾演的Tony於竹館打鬥一幕，原聲是「吔屎丫你」，至於咩時候用，就不解釋了。



「X你個街！亞視嚟嘅喂！」

張家輝的「X你個街！亞視嚟嘅喂！」，圖片來源是《賭俠1999》其中一幕描述張家輝透過器材，將賭場的電視信號，轉為播放一段偽造的片段。怎料張家輝搭錯線接駁到亞視，因而不禁大罵。



「不如一槍打死我」

周潤發的「不如一槍打死我」，來自1989年電影《喋血雙雄》，李修賢為了向死去的朋友交代，用搶指着周潤發，發哥就拋出以上對白。網絡上用於無耐悲憤的心情。



「俊？邊＿度俊呀？」

神仙B：「俊？邊＿度俊呀？」，出處是1999年上映的電影《三五成群》，神仙B唬嚇飾演「廿八座大王」的宋本中，就講出以上對白，而且摑了對方兩巴掌。雖然字幕寫「阿俊？那兒俊俏呀？」，不過原聲就是「俊？邊＿度俊呀？」

