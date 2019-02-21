一文睇晒！S10/S10+/S10e/Fold懶人包

Samsung剛剛於三藩市舉行了年度Unpacked發布會，一如以往歷時約1.5小時，當中S10系列是今次發布會主角，而同場仲有多件新產品面世，詳情如下。



【1】有甚麼新產品？

Samsung Galaxy S10、S10+及S10e，另加S10 5G版、摺芒機Galaxy Fold、無線耳機Galaxy Buds、智能手錶Galaxy Watch Active及智能手帶Galaxy Fit，數量為歷代Unpacked之冠。



【2】S10、S10+及S10e外形上有甚麼分別？

同是Infinity-O開窿芒，但大小不同，標準版S10用6.1吋；高配版S10+最大，用6.4吋；而低配版S10e則只有5.8吋。S10及S10+的解像度達QHD+，屏幕兩邊微曲；而S10e解像度為Full HD+，屏幕全平。S10及S10+俱厚7.8mm，而S10e則厚7.9mm，三者都比S9薄。



【3】S10、S10+及S10e鏡頭有甚麼分別？

可從前後鏡頭數量分辨三者，S10e是「前1後2」、S10是「前1後3」，而S10+則是「前2後3」。S10及S10+的3組機背鏡頭分別由1,200萬像素遠攝、1,200萬像素廣角及1,600萬像素超廣角鏡頭組成。



【4】有咩配色？

根據官方最新資料，S10、S10+和S10e顏色包括幻鑽白、幻鑽黑、幻鑽綠、幻鑽藍、鮮黃色及粉紅色。S10+則另加兩種全新的陶瓷型號：陶瓷黑及陶瓷白。惟留意型號和顏色可能因國家及地區或營運商而異，暫時知香港會推咩色。



【5】有咩新嘢玩？

HDR10+顯示屏

全身AR Emoji

超聲波屏下指紋鎖

Wireless Powershare逆向充電

支援WiFi 6（802.11ax）



【6】容量版本

S10：8GB RAM + 128GB/512GB ROM

S10+：8GB/12GB RAM + 128GB/512GB/1TB ROM

S10e：6GB/8GB RAM ＋ 128GB/256GB ROM



【7】何時接受預訂、開賣？

S10、S10 +和S10e將於2019年3月8日起在特定地區商店及網上開始發售。S10售價由899.99美元起，S10+售價由999.99美元起，S10e售價由749.99美元起。預購將於2019年2月21日開始。在特定地區有限時間內，預購S10或S10+將免費獲贈一對Galaxy Buds（價值129.99美元）。



【8】有冇5G版？

有，型號為Galaxy S10 5G，擁有至今最大的Galaxy S系列屏幕：6.7吋的Infinity-O極限全屏幕；並內置3D Depth Camera，有助捕捉3D圖像、提升Video Live focus和Quick Measure；備有4,500mAh電及池25W超快速充電。後置四鏡頭，並內置8GB RAM及256GB ROM，不支援microSD。售價及推出日期待定。



【9】係咪終於推出摺芒機﹖

係，型號為Galaxy Fold，內置全球首款7.3吋Infinity Flex屏幕，比一般智能手機的屏幕薄50%，不僅能彎曲，更可摺疊。自主研發的互鎖齒輪鉸鏈可讓手機如書本般自然順暢地打開，並附有拍答聲音。屏幕最多可同時打開3個應用程式，用戶可在4.6吋前置屏幕及主顯示屏幕之間無縫轉換。手機共有6組鏡頭，內置12GB RAM 、512GB ROM、4,380mAh電池，提供銀、白、綠和藍四色，將於2019年4月26日在指定地區發售，定價1,980美元起。



【10】有咩智能穿戴裝置﹖

4款：

智能手錶Galaxy Watch Active

內置1.1吋屏幕

20mm錶帶

支援血壓監測

5ATM防水

超過39項活動模式

3月8日推出



智能手帶Galaxy Fit / Galaxy Fit e

0.95吋及0.74吋屏幕

重量低至15g

3月31日推出



真無線耳機Galaxy Buds

備有Adaptive Dual Microphone

任何環境也能清晰地傳遞用戶聲音

6小時藍牙播放及長達5小時通話時間

3月8日推出

