不朽電影免費重溫　哥哥+陳百強《失業生》

要數香港80年代其中一部經典電影，當然不少得由萬人迷哥哥張國榮、情歌王子陳百強、金牌司儀接班人鍾保羅主演的《失業生》。電影講述了三子（阿榮、家寶和家輝）追逐夢想的成長故事。他們本是中學死黨，畢業後各自面對人生路做出截然不同的決定。阿榮家貧卻天生叛逆，經歷世間各種磨難；家寶熱愛音樂，幾經挫折後成功舉辦自己的演唱會；弟弟家輝本是玩世不恭，最後選擇了一條父母喜歡的道路……



影迷們有福了！事關3月1日香港文化中心露天廣場將會舉行「賽馬會 ifva Everywhere 人民影院」，屆時大家可以自攜坐墊，在星空下欣賞這套不朽的電影，重溫男神們的精彩演出，細味80年代的美好時光。順帶一提，是次活動為免費入場，不想錯過好戲，記得及早於網上登記：http://www.ifva.com/reg 。



除此之外，同場亦會加映第23屆ifva比賽動畫組傑出作品《過雲雨》，故事內容是講女主角在雨天操場中溫習，因為一個意外而開始留意男主角。藉着一場過雲雨，男女主角的距離逐漸拉近……欲知後事如何，就自己親自睇睇吧。