星晨旅遊 MEGA激SALE　迎春折筍「瘋狂雙週末」開催！

長線最着數 團費最高勁減$15,000

2019一定要「笑口常飛、大展旅圖」！從 2 月 21 日至 3 月 3 日一連 11 日，凡到星晨全線分 行及致電熱線中心報名，均可享「折筍價」購買長線、東南亞、中國、郵輪、自遊行及小包 團產品，最高勁減達$15,000！



香港人至愛的長線精選繁多，親子團首推澳洲黃金海岸 6 天團，原價$9,999 起，折筍價$7,399 起！世外桃源紐西蘭 9 天，原價$20,399 起，折筍價$17,099 起！推介突尼西亞 7/8 天，原價 $9,099 起，折筍價$5,899 起；埃及 9 天，原價$10,699 起，折筍價$6,499 起；俄羅斯 7 天，原 價$14,999 起，折筍價$11,699 起；南非+納米比亞 10 天，原價$32,999 起，折筍價$29,999 起； 北歐+波羅的海 9 天，原價$19,699 起，折筍價$17,199 起；冰島 10 天環島，原價$35,999 起， 折筍價$32,499 起；南美 21 天深度遊，原價$116,599 起，折筍價$101,599 起！



東南亞新興必去

走短線的話推薦台中 4 天團，住 5 星溫泉酒店，團費只需$2,899 起！其他東南亞及韓國團減 幅$300 至$500，十分實惠，例如越南 5 天，原價$2,999 起，折筍價$2,499 起；緬甸仰光 5 天， 原價$3,699 起，折筍價$3,199 起！ 一系列復活節之旅全部勁減$500！推介馬來西亞親子全樂園，折筍價$5,399 起，小童再減 $1,000；汶萊沙巴 4/5 天，折筍價$2,999 起；首爾南怡島 5 天，折筍價$3,899 起；名古屋、 立山黑部 5 天，折筍價$9,899 起！



郵輪世界潮流

近期大熱的郵輪假期亦推出暑假親子航程去日本、峴港/芽莊，無論船票或郵輪團都有折筍價！



勁賺額外易賞錢積分

跟星晨去旅行一向可以賺取易賞錢，在「瘋狂雙週末」期間更加碼額外送分！指定長線團額 外再送 15,000 易賞錢(相等於$300 超市現金券)、指定東南亞/中國團及郵輪產品額外送 10,000 易賞錢(相等於$200 超市現金券)、指定自遊行套票及小包團額外送 5,000 易賞錢(相等於$100 超市現金券)，總之人人有份！



周末精彩活動約定你

星晨產品眾多，想享盡優惠不妨先在週末動身找找旅遊資訊。新界西的朋友更可於 2 月 22-24 號在屯門市廣場到「ANTOR 旅遊嘉年華」的星晨展位，為大家提供最新最潮的旅遊資訊及產品優惠！有興趣的朋友請到 15 號星晨展位報名，即享會場限定的獨家小禮品及積分獎賞，保 證大家金豬年有個好彩頭。



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