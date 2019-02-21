免裝App！　4個步驟 Wi-Fi密碼變QR Code

相信唔少人都試過，去親戚朋友屋企玩，第一件事唔係除鞋，而且問人拎Wi-Fi密碼，之不過大部分屋企Wi-Fi密碼，為免避鄰居或其他人撞入，都會設定得又長又難記，就算連屋主自己都未必記得，其實只要將Wi-Fi密碼轉為QR Code，一掃即可登入，連SSID和Password都唔使入，夠晒方便。



Step 1：搜尋QR Code Generator

假如大家唔想在手機中裝App，其實只要在瀏覽器中輸入關鍵字「QR Code Generator」或「QR Code條碼產生器」，即可搵到相關工具網址，如網址（www.34qr.com）、（qr.calm9.com/tw/），當中可以將Wi-Fi、電郵、網址、電話等轉化為QR Code，完全唔使裝App。



Step 2：輸入相關SSID及密碼

進入網址後，點選Wi-Fi存取或Wi-Fi一欄，然後輸入SSID及密碼，再按生成或產生條碼。



Step 3：設定QR Code尺寸

大家唔好必急轉換成QR Code，皆因好多人會將QR Code打印為A4尺寸，並擺放在家中的當眼處，所以在條碼產生器，可以先選擇較大尺寸的格式，最後點選生成或產生條碼。



Step 4：儲存QR Code影像

當轉換為QR Code，大家可以選擇Cap Screen儲存，又或者「儲存影像」到相簿，後者的影像會較為清晰。