三界五行：【羊】太歲相合　吉凶並存

生肖屬羊的人，流年與太歲相合，人緣很好，凡事容易得到天助，也容易得到人助，應該是較有作為的一年。仔細分析流年命盤，有「華蓋」、「白虎」、「陽刃」、「天哭」等星。



「華蓋」本來是古時帝王將相出巡，遮擋太陽的華麗上蓋，在占星學有幾個意思，一是出入顯貴，二是才華得以發揮，三是技藝超群，四是有利學習進修文學、藝術、宗教、哲學等，五是受人尊敬且有能力助人。



「白虎」，一方面有凶性，容易招惹是非、官非，也可能帶來血光之災；另一方面，象徵有動力而又穩重，因為左青龍、右白虎，風水玄學認為青龍位宜動宜活，白虎位則不宜亂動，因為白虎性兇猛，不動則已，一動則發威。再過不久就是驚蟄，傳統祭白虎、打小人，有人把白虎與打小人混為一談，其實祭的是白虎，打的是小人，千萬不要以為老虎、小人一齊打，祭白虎是拜祭白虎，求保佑遠離血光之災，並請白虎去鎮壓小人。



「陽刃」在命理與七殺、梟神、傷官合稱四大凶神，但陽刃也是雙刃的，主人正氣足、當旺，形勢比人強的時候，陽刃可以助主人求財、變革、開創，拿着一把鋒利的陽刃開路，形勢大好；但是失運時，會導致財產的大破損，對自己及家人的健康也構成威脅。「天哭」令人容易悲觀，軟弱，動搖，缺乏信心，失去鬥志。研究命理應該結合吉凶星曜具體分析，因為占星是道家的學問，認為吉凶並存，禍福相依。（羊之一）



方向宇