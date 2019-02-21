Joyce X Y/Project　解構經典再現

今時今日時裝界男女裝界定已愈來愈模糊，不少品牌設計更是走中性路線，好似人氣品牌Y/Project就是最佳例子。自從2013年比利時設計師Glenn Martens入主後，品牌憑中性、富建築美學及功能風格的設計，深得時裝中人推崇。品牌於2017年贏得「時裝界奧斯卡」之稱的ANDAM大獎，並於上月舉行完畢的Pitti Uomo男裝展中成為焦點展出品牌。最近Joyce特別邀請Y/Project合作，推出別注中性服裝系列及開設Pop Up Space。Glenn本人更親自飛到香港，介紹這個別注系列的設計概念。



Glenn指出自己是修讀建築出身，所以設計服飾時都會加入建築設計概念。他坦言自己的設計「唔正常」，每件服飾都必要加入特別細節，不對稱設計、可拆式設計、多重鈕扣或是伸縮索繩等，令每件服飾更好玩同有藝術特色，亦讓穿着者可因應個人喜好將服飾調整，表達出自己的風格。牛仔服飾是Glenn最愛的設計之一，除因為他本身喜歡着牛仔褲外，亦因為牛仔布可塑性極高，從建築設計角度來說，是非常容易設計的物料。



今次的別注系列，他以品牌過往的經典設計為概念，包括著名的折疊型T恤、前後開口式恤衫、多層領口Tee等。Glenn鍾情的牛仔服飾當然不少得，著名的不對稱牛仔褲於這個別注系列中換上洗水藍色調，配備腰間後方的可調式帶子，供用家隨意調整褲型及鬆緊。還有Glenn之前特別為Rihanna《ANTI》巡迴演唱會設計的露背西裝褸，亦於這個別注系列中正式公開發售。品牌粉絲或是喜歡比利時解構實驗性風格的時裝愛好者，絕不能錯過這別注系列。