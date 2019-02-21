靈敢侶情：婆媳大戰~誰的錯？（下）

如果要迎合大眾口味，我會說是奶奶不尊重、丈夫不配合、陳太是受害者。就如陳太所想。



但這樣，對婚姻、婆媳關係、女兒的品行，真的有幫助？



其實無論是做人，抑或維繫婚姻，都要看清問題的源頭。正所謂，解鈴還需繫鈴人。



別麻鷹不管，管雞仔。



試想，假如女兒一開始便聽話，有基本的正確價值觀，奶奶便不會得逞，然後丈夫亦不用扮外人，陳太更不會淪為受害者。



於是，我斗膽地循着管教方向跟陳太說：「你的女兒都五歲了，媽媽說不准吃，就是不准，怎能被人唆擺一兩句，就騙媽媽？你和丈夫都掛住冷戰，誰教好他？」



「唉，小朋友懂甚麼。」她說。



「就是不懂才要教。如果女兒考第一名，學校會把獎勵頒給父母、老師、抑或她本人？是她本人對不對？因為是她用功讀書。」



（陳太點頭）



「那為何她偷吃糖和說謊時，就是別人的錯？即是有好事時，功勞歸她，有錯時，就歸咎別人？」我問。



這時，陳太的女兒瞄着我做的朱古力軟糖，我望着陳太，以為她會趁機教導女兒。想不到，她卻對我說︰「你收起盒糖啦，別讓她見到。」



我作為真正的外人，既然你覺得問題在於我將一盒糖擺出來，我就配合你，收起它。



怪不得，香港愈來愈多失敗的婚姻、和寵壞了的孩子。



當然，你仍然可以將時間花在「雞仔」身上，但你真的想永遠淪為受害者？



別再將錯誤放在錯的焦點上了，跟已經沒用的人勞氣，對事情根本毫無幫助。倒不如，看清源頭，管好隻麻鷹，一勞永逸。



「嫲嫲，你教我騙媽媽是錯的。」想一想，如果由個孫出聲，做媽媽的，肯定睡着都笑醒。



（上集回顧：http://bit.ly/2GAIq3v ）



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。



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