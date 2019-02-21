【健樂事】改變9種生活習慣　輕鬆瘦下來

連新十五都過了，又是重拾收身計劃的時候。說到減肥，各路人馬都少不免怨言多多，而一旦計劃展開，就好像從此與美食斷絕往來般，實在收身是一件如此痛苦的事嗎？如果大家能在日常生活中實行以下一些小妙招，減重是沒有大家想像得那麼困難的。



【日常小妙招】

1.一定食早餐

不少人因為收身就選擇不吃早餐，其實早餐於控制體重是非常重要，因為一覺醒來，身體的能量已經耗用得七七八八，而早餐能為身體提供熱量，促進新陳代謝，讓體內的脂肪沒那麼容易堆積，而且早餐的飽肚感會令午餐與晚餐攝取熱量適中，不會造就易胖體質。不過，要吃早餐卻不代表大吃大喝，燕麥、全麥麵包、烚蛋都是首選食物，如能加入一些蔬果就更佳。



2.定時候進食

現代人肥胖的主因，都是攝取了過多熱量，而身體會把這些多餘的熱量轉化成脂肪，漸漸體重數字便向上升，定時進食的好處是有助減低飢餓感，讓身體習慣於特定時段才進食，不會為了滿足口腹之欲即「過口癮」而不停吃零食，不會過量進食，自然不會攝取過多熱量啦！



3.戒絕凍飲品

不少女士都有戒凍飲的習慣，建議男士都一齊戒，因為任何凍飲所含的糖分都一定比熱飲高(熱飲多是自行加糖)，好像凍咖啡、凍奶茶、凍檸茶的平均熱量達到130卡路里，數字相當嚇人；此外，進食前先喝一杯暖水，會更容易讓人有飽腹怠，從而不會因食得太多而攝取過量的熱量。



4.記得多喝水

大家都知道每日要飲八杯水，點解呢？因為身體有足夠的水分，便可促進新陳代謝，把體內的垃圾帶走，而且常常喝水，皮膚的狀態都會更佳。有研究指出，很多時人們感到飢餓時，也會同時感到口渴，這時不妨飲用加了檸檬的水，除了可大為減低飢餓的感覺，更能補充維他命C。



5.選蒸煮食物

都市人食住家飯的機會寥寥可數，而外出用餐的食物必然含較多油分，建議大家盡量點選蒸煮的食物，如有灼煮的食物就更佳，外食總是多肉少菜，建議選吃魚類會比其他肉類較佳，因為魚類的脂肪始終比較少，為了彌補少菜的遺憾，最好能點一份沙律，但要注要沙律醬也是致肥的陷阱，改佐以沙律醋、黑醋或橄欖油會較輕怡。



6.把食物切細

原來將食物切得比平日細小，會有助於減重，因為切得較細的食物，會令人的大腦產生錯覺，誤以為將會進食大量的食物，於是產生飽腹的錯覺，結果食量就會比平日小一點！



7.充足的睡眠

瞓覺關減肥事？從來都關事！每晚睡眠不足7小時的人，會比睡眠多於7小時的人更容易肥胖，因為不足夠以及不規律的睡眠，會影響身體調節飢餓感的賀爾蒙，總是以身體處於飢餓狀態中，所以要減重的話，必須要保持充足和規律的睡眠時間，對收身計劃有事半功倍之效。



8.離開冷氣房

香港人一年四季都開冷氣，特別是夏天，簡直寸步不離冷氣房，人體長時間感受不到熱度，原來會不能夠及時消耗體內的熱量，也會導致減低了新陳代謝的速率，身體漸漸就肥胖起來。減少開冷氣的時間，讓身體自然排汗，對人體排毒和熱量的消耗會起着很大作用。



9.大家齊跳繩

都市人工作繁忙，就算想做運動都未必有時間，介紹你一項相當簡單，所費時間、空間也甚少的運動：跳繩。別睇少跳繩，在同樣的時間下，跳繩的燃脂效率竟是跑步的3倍，而跳繩屬有氧無氧結合的訓練，能夠減少肌肉的流失，不過凡事過猶則不及，建議新手一天分開2次跳繩，每次跳1至2分鐘便休息1分鐘，例如早上空腹時跳20分鐘，下午跳20分鐘，這樣既不會造成一次性疲勞，又能維持一天的持續燃脂量，達到收身的效能。